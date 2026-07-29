حضرتی: بیش از ۱۰ تن مرغ غیربهداشتی در آذربایجان شرقی کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی شهروندان، تشدید نظارت بر مراکز نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی و برخورد قانونی با متخلفان، گشت مشترکی با حضور معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان و کارشناسان اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از یک واحد قطعه‌بندی مرغ در یکی از شهرستان‌های استان انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی، بیش از ۱۰ تن مرغ کشتار روز که به دلیل رعایت نشدن ضوابط و شرایط بهداشتی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد، کشف و از چرخه عرضه و توزیع خارج شد و محل قطعه‌بندی نیز تا تعیین تکلیف پرونده پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اعلام نظر کارشناسان اداره‌کل دامپزشکی استان، ارزش محموله مکشوفه حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد و برای واحد متخلف پرونده قضایی تشکیل شد تا مطابق قوانین و مقررات، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

حضرتی با تأکید بر ضرورت برخورد سریع و قاطع با هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی اظهار داشت: سلامت و امنیت غذایی مردم از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی است و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف بهداشتی و اقدامی که سلامت جامعه و حقوق شهروندان را به مخاطره بیندازد، بدون اغماض و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی همواره در کنار مردم و اصناف قانون‌مدار، متعهد و منصف بوده و از فعالیت سالم و قانونی اصناف حمایت می‌کند، اما با متخلفان و اصنافی که با اقدامات خود سلامت عمومی، حقوق مصرف‌کنندگان و آرامش بازار را خدشه‌دار می‌کنند، با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، عرضه فرآورده‌های غیربهداشتی و غیرقابل مصرف یا سایر تخلفاتی که سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار گیرد.