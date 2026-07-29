به گزارش خبرنگار مهر، بازار پوشاک ایران در ماه‌های اخیر یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید و افت تقاضای مصرف‌کنندگان باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی و فروشندگان با رکودی عمیق مواجه شوند. این شرایط تنها به بازار پوشاک محدود نیست و بخش قابل توجهی از صنایع نساجی و کالاهای وابسته را نیز درگیر کرده است.

در شرایطی که پوشاک و منسوجات خانگی از جمله کالاهای مصرفی هستند که خرید آنها به وضعیت درآمدی و احساس امنیت اقتصادی خانوارها وابسته است، هرگونه نااطمینانی اقتصادی یا اجتماعی مستقیماً بر میزان فروش این محصولات اثر می‌گذارد. فعالان این صنعت می‌گویند بازار هنوز نتوانسته به رونق سال‌های گذشته بازگردد و تقاضا همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

بازار پوشاک در رکود است

شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره وضعیت بازار به خبرنگار مهر گفت: بازار پوشاک و به طور کلی محصولات نساجی مانند موکت، فرش، پتو، حوله، پرده و حتی مبلمان ارتباط مستقیمی با وضعیت روحی جامعه دارد و بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد هر زمان شرایط روانی و اجتماعی جامعه مناسب نباشد، تقاضا برای این کالاها کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون وضعیت بازار مناسب نیست و میزان فروش در صنایع پوشاک، کالای خواب، موکت و فرش ماشینی نسبت به سال گذشته پایین‌تر است.

امامی رئوف با اشاره به شرایط سال گذشته گفت: صنعت نساجی در سال گذشته نیز شب عید را عملاً از دست داد و جنگ ۱۲ روزه، بازار پایان سال را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع اکنون نیز آثار خود را بر بازار گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان مواد اولیه را با دشواری و قیمت بالاتر تأمین می‌کنند و با ظرفیت پایین‌تری فعالیت دارند. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش یافته و مصرف نیز افت کرده است. اگر در چنین شرایطی حمایت مؤثری از تولید انجام نشود، احتمال تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی صنعت نساجی وجود خواهد داشت.

بر این اساس، ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش فروش برای صنعت نساجی به همراه داشته باشد. کاهش نقدینگی بنگاه‌ها، افت ظرفیت تولید و دشواری تأمین مواد اولیه، زنجیره تولید را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و در صورت تداوم رکود، احتمال کاهش اشتغال و تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناسان معتقدند خروج بازار پوشاک از رکود، علاوه بر حمایت از تولید، نیازمند تقویت قدرت خرید خانوارها و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی است. در غیر این صورت، حتی با تداوم تولید، ضعف تقاضا مانع از بازگشت رونق به این صنعت خواهد شد و بازار پوشاک همچنان در وضعیت کم‌رونق باقی می‌ماند.

همزمان، فعالان این صنعت تأکید می‌کنند که صنعت نساجی به دلیل گستردگی زنجیره تولید و اشتغال‌زایی بالا، از صنایع پیشران اقتصاد محسوب می‌شود و تداوم رکود در این بخش می‌تواند آثار منفی خود را بر صنایع وابسته، شبکه توزیع و بازار کار نیز بر جای بگذارد.