به گزارش خبرنگار مهر، در جریان ششمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی سراسری پسران وزارت نفت، روز گذشته (یکشنبه) بعد از نفت "الف" تیم‎های گاز و نفت "ب" در رده‎های دوم و سوم رقابت‎های تنیس خاکی قرار گرفتند. ضمن اینکه در بخش رقابت‌های تنیس روی میز، تیم‎های نفت "الف"، گاز و پتروشیمی عنوان‏های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در پایان مسابقات فوتسال که طی 4 روز و به صورت دوره‎ای برگزار شد نیز تیم نفت "ب" به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم‎های نفت "الف" و پالایش و پخش "الف" نیز در رده‎های دوم وسوم قرار گرفتند.

همچنین در چهارمین روز ششمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی سراسری پسران وزارت نفت برترین رشته کشتی آزاد در چهار وزن معرفی شدند. بر این اساس محمد ارجمندنژاد (50 کیلوگرم)، ابوالفضل بهلولی (60 کیلوگرم)، مصطفی ناصری کریم وند (74 کیلوگرم) و سید حسن مهرآئین (96 کیلو گرم) صاحب مدال طلا شدند.

رقابت‎های رشته شنا، دور مقدماتی تکواندو و 3 دیدار در رشته‎های والیبال و بسکتبال نیز روز یکشنبه برگزار شد.