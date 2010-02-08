به گزارش خبرنگار مهر، در جریان ششمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی سراسری پسران وزارت نفت، روز گذشته (یکشنبه) بعد از نفت "الف" تیمهای گاز و نفت "ب" در ردههای دوم و سوم رقابتهای تنیس خاکی قرار گرفتند. ضمن اینکه در بخش رقابتهای تنیس روی میز، تیمهای نفت "الف"، گاز و پتروشیمی عنوانهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در پایان مسابقات فوتسال که طی 4 روز و به صورت دورهای برگزار شد نیز تیم نفت "ب" به عنوان قهرمانی دست یافت. تیمهای نفت "الف" و پالایش و پخش "الف" نیز در ردههای دوم وسوم قرار گرفتند.
همچنین در چهارمین روز ششمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی سراسری پسران وزارت نفت برترین رشته کشتی آزاد در چهار وزن معرفی شدند. بر این اساس محمد ارجمندنژاد (50 کیلوگرم)، ابوالفضل بهلولی (60 کیلوگرم)، مصطفی ناصری کریم وند (74 کیلوگرم) و سید حسن مهرآئین (96 کیلو گرم) صاحب مدال طلا شدند.
رقابتهای رشته شنا، دور مقدماتی تکواندو و 3 دیدار در رشتههای والیبال و بسکتبال نیز روز یکشنبه برگزار شد.
ششمین دوره رقابتهای المپیاد ورزشی سراسری فرزاندان پسر کارکنان وزارت نفت از 15 بهمنماه با حضور بیش از 500 ورزشکار در محمودآباد آغاز شده و تا 19 بهمنماه ادامه خواهد داشت.
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