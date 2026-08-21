https://mehrnews.com/x3cRxk ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6923323 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۶ مردم دلگان همچنان در سنگر خیابان دلگان- مردم شهر دلگان در صد و هفتاد و چهارمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 20 MB کد مطلب 6923323 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه موقت دلگان: مصرف غیرمجاز آب شرب، تضییع بیتالمال است حماسه حضور در قلب بلوچستان جذب ۴۰ میلیارد تومان سرمایه برای تجهیز دانشکده علوم پزشکی سراوان نخستین مزرعه ورمیکمپوست در دلگان راه اندازی شد برچسبها تجمع مردمی شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان
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