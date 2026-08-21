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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۶

مردم دلگان همچنان در سنگر خیابان

مردم دلگان همچنان در سنگر خیابان

دلگان- مردم شهر دلگان در صد و هفتاد و چهارمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان حضور دارند.

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کد مطلب 6923323

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