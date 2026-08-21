https://mehrnews.com/x3cRxd ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6923318 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸ میدانداری مردم خمین در یکصد و هفتاد و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در یکصد و هفتاد و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6923318 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب رامیان دوباره به صحنه آمد؛ تجمع شبانه مردم در حمایت از ایران تجمع شبانه مردم گرگان به موج صد و هفتاد و چهارم رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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