43 طرح عمرانی در مهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار مهران صبح دوشنبه در این آیین گفت: این طرحها در بخش کشاورزی، راه و ترابری، آموزشی، خدمات و عمران شهری، روستایی و مرزی است.

ولی الله حیاتی بیان کرد: برای اجرای این طرحها شامل سامانه آتش نشانی بازارچه مرزی، آسفالت معابر شهری، زیباسای فضای عمومی شهر و دیگر بخشها در مجموع 300 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 350 نفر بیکار به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده است.

فرماندار مهران تاکید کرد: دولت به این منطقه مرزی نگاه ویژه ای دارد و این شهرستان اکنون در مسیر رشد و بالندگی قرار گرفته است.