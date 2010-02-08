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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

43 طرح عمرانی در مهران به بهره برداری رسید

43 طرح عمرانی در مهران به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: 43 طرح عمرانی در شهرستان مهران همزمان با ایام دهه فجر در شهرستان مرزی مهران از توابع استان ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار مهران صبح دوشنبه در این آیین گفت: این طرحها در بخش کشاورزی، راه و ترابری، آموزشی، خدمات و عمران شهری، روستایی و مرزی است.

ولی الله حیاتی بیان کرد: برای اجرای این طرحها شامل سامانه آتش نشانی بازارچه مرزی، آسفالت معابر شهری، زیباسای فضای عمومی شهر و دیگر بخشها در مجموع 300 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 350 نفر بیکار به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده است.

فرماندار مهران تاکید کرد: دولت به این منطقه مرزی نگاه ویژه ای دارد و این شهرستان اکنون در مسیر رشد و بالندگی قرار گرفته است.

کد مطلب 1032053

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