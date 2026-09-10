به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر پنجشنبه در بازدید از محور آستانه دیباج در پاسخ به سئوال خبرنگاران پیرامون آزاد راه حرم تا حرم محدوده گرمسار به سمنان اظهار کرد: این کریدور از ژاپن آغاز شده و تا ترکیه امتداد دارد و از مرزهای دوغارون، سرخس و لطف‌آباد وارد ایران شده و پس از عبور از خراسان رضوی و سمنان به تهران و مرز بازرگان می‌رسد.

وی ادامه داد: توسعه این مسیر علاوه بر تقویت ارتباطات و رونق اقتصادی و گردشگری، در ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات نیز موثر است و تکمیل کریدورهای بین‌المللی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شتاب اجرای پروژه در دولت چهاردهم یادآور شد: سال گذشته ۳۶ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم به بهره‌برداری رسید و ۹ کیلومتر بخش جدید نیز که قرار بود طی ۶ ماه تکمیل شود، با تلاش مجموعه‌های اجرایی در مدت چهار ماه به بهره‌برداری رسید.

بازوند بیان کرد: در قطعه ۳۶ کیلومتری استان سمنان که عملیات آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، حدود ۵۰ درصد پروژه طی هفت سال و نیم اجرا شد، اما ۵۰ درصد باقی‌مانده در حدود دو سال تکمیل شد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی قطعه ۱۴ کیلومتری نیشابور به مشهد خبر داد و افزود: تکمیل آزادراه حرم تا حرم مطالبه‌ای ملی است و این پروژه تنها متعلق به سمنان و خراسان رضوی نیست، بلکه مطالبه میلیون‌ها ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر این پروژه، ۲۴ کیلومتر راه اصلی در شهرستان‌های شاهرود و دامغان نیز به بهره‌برداری می‌رسد که ارزش مجموع این طرح‌ها حدود ۸.۵ همت است.