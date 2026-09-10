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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

تکمیل حرم تا حرم؛ مطالبه‌ای ملی برای اتصال کریدورهای بین‌المللی ایران

تکمیل حرم تا حرم؛ مطالبه‌ای ملی برای اتصال کریدورهای بین‌المللی ایران

دامغان- معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر جایگاه راهبردی آزادراه حرم تا حرم در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: این آزادراه بخشی از کریدور بین‌المللی ۱۴ کشور را به یکدیگر متصل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر پنجشنبه در بازدید از محور آستانه دیباج در پاسخ به سئوال خبرنگاران پیرامون آزاد راه حرم تا حرم محدوده گرمسار به سمنان اظهار کرد: این کریدور از ژاپن آغاز شده و تا ترکیه امتداد دارد و از مرزهای دوغارون، سرخس و لطف‌آباد وارد ایران شده و پس از عبور از خراسان رضوی و سمنان به تهران و مرز بازرگان می‌رسد.

وی ادامه داد: توسعه این مسیر علاوه بر تقویت ارتباطات و رونق اقتصادی و گردشگری، در ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات نیز موثر است و تکمیل کریدورهای بین‌المللی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شتاب اجرای پروژه در دولت چهاردهم یادآور شد: سال گذشته ۳۶ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم به بهره‌برداری رسید و ۹ کیلومتر بخش جدید نیز که قرار بود طی ۶ ماه تکمیل شود، با تلاش مجموعه‌های اجرایی در مدت چهار ماه به بهره‌برداری رسید.

بازوند بیان کرد: در قطعه ۳۶ کیلومتری استان سمنان که عملیات آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، حدود ۵۰ درصد پروژه طی هفت سال و نیم اجرا شد، اما ۵۰ درصد باقی‌مانده در حدود دو سال تکمیل شد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی قطعه ۱۴ کیلومتری نیشابور به مشهد خبر داد و افزود: تکمیل آزادراه حرم تا حرم مطالبه‌ای ملی است و این پروژه تنها متعلق به سمنان و خراسان رضوی نیست، بلکه مطالبه میلیون‌ها ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر این پروژه، ۲۴ کیلومتر راه اصلی در شهرستان‌های شاهرود و دامغان نیز به بهره‌برداری می‌رسد که ارزش مجموع این طرح‌ها حدود ۸.۵ همت است.

کد مطلب 6943302

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