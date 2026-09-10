توطئه آمریکا و اسرائیل در منطقه با آزادسازی بندر «المخا» شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، معاون وزیر اطلاعرسانی یمن تأکید کرد: اراده یمنیها امروز با کنترل بندر المخا پیروز شد و توهمات عربستان سعودی را در هم شکست.
«محمد منصور» در ادامه مصاحبه با پایگاه خبری العهد افزود: اسرائیل و طرح آمریکایی در منطقه با بازپسگیری المخا شکست خوردند.
وی ادامه داد: یمن سرزمین ماست و باب المندب حتی قبل از بازپسگیری المخا تحت کنترل نیروهای مسلح بود. نیروهای مسلح یمن مصمم به آزادسازی کل یمن و بازگرداندن حقوق مردم آن هستند.
المنصور خاطرنشان کرد: رژیمهای عربی در وحشتی غیرقابل وصف به سر میبرند و خود را به عنوان ابزار رژیم صهیونیستی معرفی میکنند.
این مقام ارشد یمنی تأکید کرد: محاصره یمن زمانی پایان خواهد یافت که اشغالگران اماراتی و سعودی عقبنشینی کنند.
معاون وزیر اطلاعرسانی یمن همچنین گفت: درگیری پنهان بین ابوظبی و ریاض آشکار شده و پیروزی در حدیده، پیروزی برای کل محور مقاومت است.
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