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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

مقام ارشد یمنی:

توطئه آمریکا و اسرائیل در منطقه با آزادسازی بندر «المخا» شکست خورد

توطئه آمریکا و اسرائیل در منطقه با آزادسازی بندر «المخا» شکست خورد

معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن تأکید کرد که اراده یمنی‌ها با کنترل بندر المخا پیروز شد و توهمات عربستان سعودی و همچنین توطئه آمریکایی- صهیونیستی در منطقه شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن تأکید کرد: اراده یمنی‌ها امروز با کنترل بندر المخا پیروز شد و توهمات عربستان سعودی را در هم شکست.

«محمد منصور» در ادامه مصاحبه با پایگاه خبری العهد افزود: اسرائیل و طرح آمریکایی در منطقه با بازپس‌گیری المخا شکست خوردند.

وی ادامه داد: یمن سرزمین ماست و باب المندب حتی قبل از بازپس‌گیری المخا تحت کنترل نیروهای مسلح بود. نیروهای مسلح یمن مصمم به آزادسازی کل یمن و بازگرداندن حقوق مردم آن هستند.

المنصور خاطرنشان کرد: رژیم‌های عربی در وحشتی غیرقابل وصف به سر می‌برند و خود را به عنوان ابزار رژیم صهیونیستی معرفی می‌کنند.

این مقام ارشد یمنی تأکید کرد: محاصره یمن زمانی پایان خواهد یافت که اشغالگران اماراتی و سعودی عقب‌نشینی کنند.

معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن همچنین گفت: درگیری پنهان بین ابوظبی و ریاض آشکار شده و پیروزی در حدیده، پیروزی برای کل محور مقاومت است.

کد مطلب 6943303

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