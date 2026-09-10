به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعدازظهر پنج‌شنبه در آیین افتتاح فاز نخست محور دامغان - گلوگاه، اظهار کرد: امروز حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر پروژه در بخش‌های مختلف راه، بزرگراه، آزادراه و حمل‌ونقل ریلی در کشور در حال اجراست.

وی با اشاره به افتتاح ۸.۵ کیلومتر از فاز نخست محور دامغان ـ گلوگاه افزود: اجرای این طرح‌ها در شرایطی دنبال می‌شود که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای مختلف مواجه است، اما دولت چهاردهم اجرای تعهدات خود در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل را ادامه داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، فعال بودن این حجم از پروژه‌ها را نشانه تداوم روند توسعه زیرساخت‌های کشور دانست و گفت: شرایط دشوار اقتصادی موجب توقف پروژه‌های زیربنایی نشده و عملیات اجرایی طرح‌های حمل‌ونقلی همچنان در جریان است.

بازوند با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه حمل‌ونقل بیان کرد: پیگیری‌های استاندار، نمایندگان مردم و مدیران استان موجب شده سمنان به یکی از کارگاه‌های فعال اجرای پروژه‌های زیرساختی تبدیل شود.

وی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت پیمانکاران بومی تأکید کرد و گفت: در پروژه‌های طولانی می‌توان با تقسیم طرح به قطعات کوچک‌تر، امکان مشارکت پیمانکاران محلی را افزایش داد و به این ترتیب سرعت اجرای پروژه‌ها را بالا برد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره مجوز مناقصات پروژه‌های راه استان نیز گفت: درخواست استاندار سمنان برای صدور مجوزهای لازم در نشست ویدئوکنفرانسی با وزیر راه و شهرسازی مطرح شده و امیدواریم این مجوزها هرچه سریع‌تر صادر شود.

بازوند در پایان از مجموعه مدیران، پیمانکاران و عوامل فنی و اجرایی پروژه‌های استان قدردانی کرد و بر تداوم روند اجرای طرح‌های حمل‌ونقلی سمنان تأکید کرد.