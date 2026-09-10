حجتالله علیعسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در مناطق غربی استان اصفهان احتمال رگبار و رعد و برق به صورت پراکنده وجود دارد.
وی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، فردا جمعه و روز شنبه آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری در ساعات عصر و شب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، وزش باد در مناطق شمال و شرق استان توام با گردوخاک خواهد بود.
علی عسکریان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می یابد، گفت: دمای شهر اصفهان امروز در گرمترین و خنکترین ساعات بین ۳۵ و ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
وی اضافه کرد: خور و بیابانک امروز با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است و بویین میاندشت، خنکترین ایستگاه استان اصفهان، حداقل دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه میکند.
نظر شما