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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

برداشت انگور در شاهرود کلید خورد؛ ۹۰ هزار تن محصول در راه بازار

برداشت انگور در شاهرود کلید خورد؛ ۹۰ هزار تن محصول در راه بازار

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه برداشت انگور در شاهرود آغاز شده است، گفت: تولید حدود ۹۰ هزار تن محصول را پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر پنجشنبه در بازدید باغات انگور شاهرود با اشاره به سابقه طولانی کشت انگور در این منطقه، اظهار داشت: سطح باغات انگور شهرستان شاهرود چهار هزار و ۷۰۴ هکتار است که از این میزان، سه هزار و ۸۱۶ هکتار بارور و ۸۸۷ هکتار غیربارور است.

وی ادامه داد: برداشت انگور از ارقام زودرس از اواخر خرداد ماه آغاز شده و با توجه به تنوع ارقام، عملیات برداشت تا اواخر مهرماه و برداشت ارقام دیررس ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطب‌های تولید انگور در استان سمنان محسوب می‌شود، یادآور شد: وجود ارقام متنوع سنتی و وارداتی، توسعه باغ‌های داربستی و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی، ظرفیت تولید انگور در شاهرود را افزایش داده است.

وی ارقام سرخ‌فخری یا شاهرودی، لعل، شاهانی، صاحبی، کشمشی، سفیدفخری، خلیلی، پرلت، عسگری و ریش‌بابا را از ارقام مهم بومی و سنتی منطقه عنوان کرد و افزود: ردگلاب، فلیم‌سیدلس، ترکمن، اسکارلت، اتوم رویال و کریمسون‌سیدلس نیز از ارقام وارداتی کشت‌ شده در باغ‌های شهرستان هستند.

وی با اشاره به توسعه کشت ارقام بازارپسند و سیستم‌های داربستی یا «طرح فراز» در باغ‌های شاهرود، تصریح کرد: افزایش کیفیت و کمیت محصول، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل عملیات داشت و برداشت از مهم‌ترین مزایای این روش است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین انگور را محصولی با ظرفیت بالا برای فرآوری دانست و اضافه کرد: علاوه بر مصرف تازه خوری، محصول انگور در تولید مویز، کشمش، آبغوره، گردغوره، شیره انگور، سرکه، ترشی غوره و روغن هسته انگور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

غریب مجنی بر ضرورت ارتقای دانش باغداران تأکید کرد و افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه کنترل آفات و بیماری‌ها، مدیریت تغذیه، هرس، سرشاخه کاری و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری از جمله اقدامات انجام‌شده برای افزایش راندمان تولید در باغ‌های انگور شهرستان است.

کد مطلب 6943191

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