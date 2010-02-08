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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۹

بهره برداری از 23 طرح عمرانی در شهرستان ازنا

خرم آباد - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی بیش از 23 طرح عمرانی در شهرستان ازنا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این طرح ها شامل افتتاح خط انتقال آب شهری شهر ازنا، تامین آب شرب روستای دره تخت، دو باب سالن بانوان، سد مخزنی کمندان و تونل انحراف آب و مرکز فوریت های پزشکی بوده است.

همچنین همزمان با دهه فجر طرح هادی و زیبا سازی جدول و آسفالت معابر روستایی شهرستان ازنا، ساختمان اداری ناحیه گاز رسانی، دبیرستان 22 کلاسه کار و دانش و سالن ورزشی مومن آباد این شهرستان به بهره برداری رسید.

بنابر این گزارش اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این طرح ها بالغ بر دو میلیارد و 919 میلیون ریال بوده است.

کد مطلب 1032107

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