انفجارهای مهیب در جنوب حلب و آماده باش نیروهای امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سازمان دفاع مدنی حلب اعلام کرد که این انفجارها چند زخمی برجای گذاشته است.
«فیصل محمد علی»، فرمانده عملیات دفاع مدنی حلب، با هشدار به شهروندان، آنها را از نزدیک شدن به محل وقوع حادثه منع کرد و افزود: «تداوم انفجارها مانع از دسترسی تیمهای امداد و نجات به محل حادثه شده است.»
همزمان با وقوع این حادثه، نیروهای امنیتی در استان حلب به حالت آمادهباش کامل درآمدند.
بر اساس گزارشها، جاده اصلی حلب به دمشق و تمامی مسیرهای منتهی به محل انفجار در جنوب استان مسدود شده است.
در همین راستا، مقامات محلی از ساکنان منطقه خواستهاند که برای حفظ سلامت خود و تیمهای امدادگر، از خروج از منازل و تجمع در نزدیک محل حادثه خودداری کنند.
اگرچه بیمارستانها و تیمهای اورژانس در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند، اما تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره علت اصلی وقوع این انفجارهای پیاپی منتشر نشده است.
نظر شما