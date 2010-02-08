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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

اجرای 10پروژه عمرانی در دانشگاه تبریز

اجرای 10پروژه عمرانی در دانشگاه تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه تبریز اعلام کرد: در حال حاضر 10 پروژه عمرانی در این دانشگاه اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدتقی علوی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های این مجموعه گفت: تعدادی از این پروژه ها خاتمه یافته و تا روزهای آینده مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

به گفته وی دانشکده فیزیک، ساختمان امور دانشجویان خوابگاه شهدا، ‌مخازن آب خام و اجرای پل روگذر میانی از جمله پروژه هایی هستند که تا روزهای آینده افتتاح خواهند شد.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: برای اجرای این پروژه ها اعتباری معادل 51 میلیارد و 650 میلیون ریال هزینه شده است.

علوی گفت: مرکز تحقیقات علوم پایه، خوابگاه های دانشجویی، ‌اجرای راه دسترسی کتابخانه مرکزی و جابجایی خط 700 آب شهری از پروژه های در حال اجرای دانشگاه تبریز است.

وی خاطر نشان کرد: سلف سرویس مرکزی دانشگاه تبریز و مرکز تحقیقات زلزله نیز پروژه هایی هستند که اجرای عملیات آن ها امسال شروع شده است.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: علاوه بر پروژه های یادشده،‌چندین پروژه نیز در دست اقدام و مطالعه است که می توان به مطالعه دانشکده های ادبیات، علوم طبیعی،‌مرکز انرژی،‌تربیت بدنی و همچنین مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: مطالعه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیز در جهت تامین فضاهای موردنیاز از جمله برنامه های دردست اقدام دانشگاه تبریز است.

کد مطلب 1032115

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