اجرای 10پروژه عمرانی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدتقی علوی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های این مجموعه گفت: تعدادی از این پروژه ها خاتمه یافته و تا روزهای آینده مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

به گفته وی دانشکده فیزیک، ساختمان امور دانشجویان خوابگاه شهدا، ‌مخازن آب خام و اجرای پل روگذر میانی از جمله پروژه هایی هستند که تا روزهای آینده افتتاح خواهند شد.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: برای اجرای این پروژه ها اعتباری معادل 51 میلیارد و 650 میلیون ریال هزینه شده است.

علوی گفت: مرکز تحقیقات علوم پایه، خوابگاه های دانشجویی، ‌اجرای راه دسترسی کتابخانه مرکزی و جابجایی خط 700 آب شهری از پروژه های در حال اجرای دانشگاه تبریز است.

وی خاطر نشان کرد: سلف سرویس مرکزی دانشگاه تبریز و مرکز تحقیقات زلزله نیز پروژه هایی هستند که اجرای عملیات آن ها امسال شروع شده است.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: علاوه بر پروژه های یادشده،‌چندین پروژه نیز در دست اقدام و مطالعه است که می توان به مطالعه دانشکده های ادبیات، علوم طبیعی،‌مرکز انرژی،‌تربیت بدنی و همچنین مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: مطالعه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیز در جهت تامین فضاهای موردنیاز از جمله برنامه های دردست اقدام دانشگاه تبریز است.