امضای تفاهم نامه دادگستری و آموزش و پرورش مریوان برای ترویج فرهنگ صلح

به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری و آموزش و پرورش شهرستان مریوان صبح چهارشنبه با هدف توسعه فرهنگ صلح، سازش و گفت‌وگو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی در پیشگیری از اختلافات، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‌نامه در چارچوب سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، با حضور رئیس دادگستری شهرستان مریوان، مدیر آموزش و پرورش و اعضای هیئت صلح آموزش و پرورش و در حوزه ستاد صبر به امضا رسید.

رئیس دادگستری مریوان در این نشست با تشریح اهداف، مأموریت‌ها و برنامه‌های ستاد صبر، بر نقش اثرگذار آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو، مدارا، صلح و سازش در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و آحاد جامعه تأکید کرد.

در ادامه، اعضای هیئت صلح آموزش و پرورش معرفی شدند و حاضران با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و آموزشی برای گسترش فرهنگ سازش و پیشگیری از بروز اختلافات تأکید کردند.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دو دستگاه برای توسعه فرهنگ صلح و سازش و تقویت برنامه‌های ستاد صبر، به امضای رئیس دادگستری و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مریوان رسید.