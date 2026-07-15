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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

پلمب ۹۸ بنگاه متخلف معاملات ملکی در کردستان

پلمب ۹۸ بنگاه متخلف معاملات ملکی در کردستان

سنندج- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تشریح روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پلمب ۹۸ بنگاه متخلف در سال قبل خبر داد.

بهادر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان، اظهار کرد: تاکنون برای ۳۵۷ نفر پروانه تخصصی فعالیت در حوزه مشاوران املاک صادر شده است.

وی افزود: همچنین ۶۵۲ نفر دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با این قانون را با موفقیت سپری کرده‌اند که از این تعداد، ۴۳۲ نفر پس از قبولی در آزمون به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان برای طی مراحل قانونی معرفی شده‌اند.

اسدی با تأکید بر تشدید نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی، گفت: در راستای ساماندهی این حوزه و برخورد با واحدهای متخلف، سال گذشته ۹۸ بنگاه معاملات ملکی در سطح استان به دلیل تخلفات قانونی پلمب شدند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان ادامه داد: این روند در سال جاری نیز با جدیت دنبال می‌شود، به‌گونه‌ای که در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، هشت بنگاه متخلف معاملات ملکی در شهر سنندج پلمب شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مؤثری در افزایش امنیت حقوقی معاملات، کاهش دعاوی ملکی و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در این حوزه خواهد داشت.

کد مطلب 6888516

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