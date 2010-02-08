تعرفه عوارض شهری در گرگان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برابر مصوبه شماره 3/39566/88-14/11/88 شورای اسلامی شهر گرگان، 10 درصد به تعرفه عوارضی کلیه مصوبات سال 1387 جهت اجراء در سال 1389 افزوده شد.

همچنین برابر مصوبه شماره 3/39576/88-14/11/88 شورای اسلامی شهر گرگان و در حمایت از ساخت و سازهای مسکن در بافت فرسوده شهری و نوسازی و بهسازی اینگونه بافت ها، مشمول معافیت به شرح ذیل از ابتدای سال 89 می شوند:

واحدهای مسکونی زیر 200 مترمربع (حداقل ضوابط تفکیکی)، کاهش 30درصد عوارض ساختمانی، واحدهای مسکونی تاحداقل ضوابط تفکیکی از 200 تا 400 مترمربع، کاهش 50 درصد عوارض ساختمانی، مساحت ملک در صورت تجمیع و یا پلاک منفرد 400 تا 600 مترمربع ، کاهش 55 درصد عوارض ساختمانی.مساحت ملک در صورت تجمیع و یا بیش از 600 مترمربع به بالا، کاهش 60 درصد عوارض ساختمانی.

تبصره : زمان اجرای طرح تا پایان سال 1389 تعیین می شود، ضمن اینکه این طرح باید برابر آئین نامه ها و ضوابط شهرداری باشد.

همچنین برابر مصوبه شماره 3/38717/88-16/10/88 شورای شهر گرگان و در راستای تشویق مردم به پرداخت بدهی خود به شهرداری به صورت نقد به شرح ذیل قابل وصول است:

در صورتی که مؤدی نسبت به پرداخت کل بدهی خود به صورت نقد اقدام نماید، مشمول 20 درصد معافیت شود، مدت اعتبار این لایحه پس از تصویب و ابلاغ به شهرداری تا پایان خرداد ماه سال 1389 است، معافیت فوق مشمول جریمه کمیسیون ماده 100 نمی شود و هر گونه تهاتر مشمول این معافیت نمی شود.

همچنین آن دسته از مؤدیانی که دارای چکهای برگشتی به شهرداری هستنداز تاریخ برگشت چک مشمول جریمه ای معادل بهره مورد اعمال سیستم بانکی در بخش خدمات به میزان 14 درصد کارمزد سالانه برای تاخیر در وصول شوندو به همین ترتیب برای ماههای مختلف به تناسب سال اقدام می شود.

برابر مصوبه شماره 3/37497/88-20/8/88 شورای محترم اسلامی شهر گرگان کلیه مراکز نگهداری سالمندان، معلولین ، بی سرپرستان و توانخواهان تحت پوشش سازمان بهزیستی از پرداخت بهای خدمات شهری (حمل زباله)معاف هستند.

گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.