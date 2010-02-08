به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه امروز در نشستی با خبرنگاران افزود: از این تعداد، 134 شرکت در گروه یک، 268 شرکت در گروه دو و 8 شرکت نیز تنها 20 درصد از سهامشان به عنوان سهم دولت باقی مانده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه واگذاری سهام شرکتها در سالجاری اظهار داشت: تا کنون سهام 67 شرکت واگذار، 6 شرکت منحل و 73 شرکت برای واگذاری آماده سازی شده اند.

به گفته وی، 29 شرکت نیز برای واگذاری آگهی شده و فروش نرفته و 5 شرکت نیز در جریان تصویب هیئت واگذاری و 112 شرکت نیز توسط کارشناسان در حال قیمت گذاری است.

حیدری کردزنگنه اظهارداشت: همچنین 12 شرکت در جریان تصویب هیئت عامل، 5 شرکت مصوب اصلاح ساختار، 32 شرکت تایید کارشناسی، 12 شرکت در هولدینگ پتروشیمی قرار گرفتند و شرکتهای توزیع برق و نیرو نیز در سال 89 از طریق پیمان مدیریت واگذار خواهند شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: 115 هزار میلیارد ریال در سالجاری واگذاری انجام شده که 101 هزار و 618 میلیارد ریال آن مربوط به بخش خصوصی، 13 هزار و 183 میلیارد ریال بابت رد دیون بوده که البته 88 درصد از حجم واگذاری ها مربوط به بخش خصوصی بوده است.

کردزنگنه، حصولی نقدی این سازمان را 28 هزار و 615 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان 6 درصد معادل 940 میلیارد تومان بابت مخابرات، 230 میلیارد تومان به شرکتهای مادر تخصصی ارائه و 1596 میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.

وی در مورد سهام عدالت نیز گفت: تا کنون 43 میلیون 678 هزار نفر برای دریافت سهام عدالت شناسایی و 16 میلیون نفر نیز در 4 مرحله سود خود را دریافت کرده اند.

به گفته کرد زنگنه، هم اکنون تمرکز اصلی و شناسایی بر مشاغل کارگری است به نحوی که کارگران مربوط به شهرداری ها، کارگران روستایی، مشاغل کارگری و قالیبافان تا کنون شناسایی شده اند.

وی درآمد پیش بینی شده برای سال آتی از محل واگذاریها را 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در سالجاری 5 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، 3 هزار و 210 میلیارد تومان واگذاری، 1440 میلیارد تومان سهم بخش تعاون و 350 میلیارد تومان سهم سازمان های توسعه ای است و بر همین اساس، به درآمدهای پیش بینی شده در سالجاری نزدیک شدیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: براساس قانون سیاستهای اصل 44، سازمان خصوصی سازی از این پس مجاز به فروش سهام به کارگزاری سهام عدالت نیست و تا پایان سال کانون شرکتهای سرمایه گذاری تشکیل می شود.

به گفته کرد زنگنه، با تاسیس این کانون از 100 هزار میلیارد ریال تخصیصی حدود 50 هزار میلیارد ریال آزادسازی می شود که شرکتهای سرمایه گذاری باید با این سهام طرحهای عمرانی را پایه گذاری کنند. وی گفت: سود مربوط به سهام عدالت در سال 87 توسط شرکتهای سرمایه گذاری پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص پرونده فولاد خوزستان در قوه قضائیه نیز گفت: هنوز نتیجه ای در این خصوص به سازمان خصوصی سازی ارائه نشده است.