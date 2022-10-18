بررسی واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: سهام تیم‌های استقلال و پرسپولیس، سهام ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های کشت و صنعت، سهام عدالت، باقی مانده سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و شرکت هواپیمایی کیش ایر از جمله شرکت‌هایی است که واگذاری آن هم اکنون در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: تا کنون ۱۰ درصد سهام سرخ آبی‌ها واگذار شده و در ماه‌های آینده مجامع واگذاری سهام این تیم‌ها و برخی شرکت‌ها برگزار و پس از آن برای ارزش گزاری و واگذاری بلوکی انجام می‌شود.

قربانزاده با بیان اینکه تا کنون کشور در در واگذاری شرکت‌های دولتی موفق بودیم، اما چندان در واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است یادآور شد: رویکرد جدید دولت در خصوصی سازی، مالکیت را پاداشی برای مدیریت خریدار قرار می‌دهیم تا در ازای مدیریت بهره ور، سهام بگیرد و مالک بنگاه شود.