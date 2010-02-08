44 طرح عمرانی در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در شهرستان تالش امروز چهار طرح آموزشی، ورزشی و پرورشی شامل دبیرستان 15 کلاسه، دو سالن ورزشی و نمازخانه به بهره برداری رسید.

همچنین 15 روستای بالای 20 خانوار مناطق کوهستانی تالش نیز از نعمت برق بهره مند شدند و همینطور یک استخر ذخیره 100هکتاری آب کشاورزی نیز در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به مناسبت سالگرد سی و یکمین سال پیروزی انقلاب در بندرانزلی پنج واحد صنعتی، خدماتی و تولیدی بخش تعاون در زمینه تولید و ورقه های فلزی و کفی خودروهای سنگین با اشتغالزای 130 نفر در این شهرستان به بهره برداری رسید.

در شهرستان لنگرود نیز 16 طرح تعاونی صنعتی خدماتی کشاورزی به بهره برداری رسید که گونی بافی، سرد خانه دو هزار و 500 تنی میوه کیوی، تعمیرات تراکتور و ادوات کشاورزی، تاسیسات گاز و خدمات رایانه ای از جمله این طرحهاست.

برای بهره برداری از مجموع این طرحها بیش از 120 میلیارد ریال هزینه شده است.