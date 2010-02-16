مجموعه "سپید مثل ستاره" نگاهی تازه به سربازی دارد

جواد روستایی درباره کارگردانی مجموعه "سپید مثل ستاره" که مراحل تصویربرداری را سپری میکند، به خبرنگار مهر گفت: در رسانه ملی به مسئله سربازی زیاد پرداخت نشده و اگر هم مجموعههایی داشتیم بیشتر با نگاه طنز بودهاند. طرح مجموعه "سپید مثل ستاره" از خودم است. احساس کردم جای پرداخت به این موضوع در تلویزیون خالی است، به همین دلیل این مجموعه درام با موضوع سربازی شکل گرفت.
وی در ادامه افزود: اکثر مردم خاطرات تلخ و شیرینی از سربازی دارند که پرداخت به آنها جذابیت دارد. البته در مجموعه "سپید مثل ستاره" سعی نکردیم به سمت شعار برویم، بلکه بیشتر به دغدغههای نسل جوان در زمان سربازی میپردازیم.
این کارگردان خاطرنشان ساخت: قبل از شروع کار تحقیقاتی برای این پروژه انجام دادیم و با سربازان مختلفی صحبت کردیم تا بتوانیم مشکلات را به درستی منعکس کنیم. امیدوارم بینندگان از دیدن مجموعه "سپید مثل ستاره" لذت ببرند.
مجموعه "سپید مثل ستاره" به سفارش سیما قم تهیه میشود و داستان درباره پژمان گودرزی جوانی 22 ساله است که همراه پدر، مادر و خواهرش در یکی از مناطق اعیاننشین تهران زندگی میکند. وی با وجود آنکه در یک خانواده مذهبی بزرگ شده، ولی به دلیل همنشینی با دوستان ناباب تبدیل به پسری تندخو، بیفکر و بیهدف شده است. او دانشگاه را نیمه کاره رها میکند و ...
بازیگران: مجید حاجیزاده، مجید مشیری، فخرالدین صدیق شریف، فلور نظری، خشایار راد، آرش نوذری، جواد عزتی، افشین سنگچاپ، وحید شیخزاده، شراره سلیم بیات، اکبر قدمی، گیتی معینی، لاچین دربندی، پانیز کاظمزاده، شهاب عباسی، حمید نیکنورد، نیلوفر دوستی، مجید فروغی، حسن عظیمی، صفا آقاجانی، میثاق جمشیدی، حامد فلاحتی، محمدرضا غیاث آبادی، مهدی جعفری، صادق روستایی، حمیدرضا صادقی، تورج صمیمیفر و ...
دیگرعوامل مجموعه "سپید مثل ستاره" عبارتند از نویسنده: مهدی ذره، بازنویس فیلمنامه: مهدی رجبی، کارگردان: جواد روستایی، مدیر تصویربرداری: هادی جوشقانی، برنامهریز: داریوش سهرابی، صدابردار: حسام شاهین، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه و لباس: پیمان فیاض مقدم، آهنگساز: محمدرضا چراغعلی، طراح نور و مسئول گروه تصویر: ایرج قاسمی، دستیار اول کارگردان: پوریا جاویدپور، منشی صحنه: آیدا بیتی، تدوینگر و عکاس: امین رنجبر، مدیر تدارکات: حسین امینی و مدیر تولید: عبدالرضا شهباززاده.
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