2500 اشیا تاریخی از قاچاقچیان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد علیزاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: این اشیا تاریخی در 16 مور حفاری غیرمجاز استان در شهرهای اشنویه، پیرانشهر، سلماس و قره باغ ارومیه از قاچاقچیان بدست آمده است.

وی ادامه داد: در این زمینه پنج باند شناسایی و متلاشی شده است.

علیزاده با بیان اینکه این اشیا به گنجینه ارومیه منتقل شده است بیان داشت: گنجینه ارومیه با 35 هزار قلم به لحاظ تعداد و ارزش نفیس ترین و دومین گنجینه ارزشمند کشور به شمار می رود.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، آذربایجان غربی خاستگاه تمدنی ایران دانست و بیان داشت: از سال 1332 تا 1357 چند هیئت باستان‌شناسی در استان کاوش‌هایی انجام داده‌اند که به مرور زمان این مطالعات و کاوش‌ها توسط کاوشگران استان رد یا تکمیل شده‌اند.

وی تعداد آثار تاریخی ثبتی در استان را یک هزار و 200 اثر عنوان کرد و گفت: علاوه بر این پرونده 250 اثر ثبتی تکمیل شده است که تا پایان سال شماره ثبت آنها صادر می‌شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: با ثبت این تعداد آثار تاریخی، تعداد آثار تاریخی ثبت شده در استان به یک هزار و 450 اثر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه تعداد آثار ثبتی استان قبل از انقلاب 130 اثر بود، گفت: دو اثر تخت سلیمان و مجموعه میراث جهانی کلیساهای حوزه سد ارس با محوریت حوزه قره‌ کلیسا از آثار جهانی به ثبت رسیده هستند.

این مقام مسئول با اشاره به تعیین محوطه‌های در معرض خطر افزود: در سه سال گذشته 66 محوطه مهم تعیین حریم شده ‌اند و مشکلاتی که مانع اجرای طرح هادی و طرح جامع شهری می‌شد برطرف شده است که تعداد این محوطه‌ها در سال آینده به 90 محوطه می‌رسد.

علیزاده با اشاره مرمت بناهای تاریخی، تصریح کرد: مرمت تخت‌سلیمان، قره‌ کلیسا و بازار قدیم ارومیه و خوی که هویت تاریخی شهرها هستند در دو سال گذشته انجام گرفته است.