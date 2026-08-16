صدور ۸ هزار کارت معاینه فنی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی صبح یکشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، کنترلی و آموزشی با هدف ارتقای ایمنی حمل‌ونقل و کاهش سوانح جاده‌ای در استان اجرا شد.

وی افزود: طی این مدت ۱۶ بازدید از مراکز معاینه فنی استان انجام و هشت هزار و ۸۸۷ کارت معاینه فنی برای ناوگان مشمول صادر شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: در این بازه زمانی ۲ هزار و ۴۵۷ مورد مردودی معاینه فنی ثبت شد که پس از رفع نواقص، امکان دریافت تأییدیه فنی برای خودروها فراهم شده است.

مزیدی از انجام ۲۴ مورد تعمیر باسکول‌های ثابت و سیار خبر داد و گفت: در راستای کنترل تناژ ناوگان و صیانت از سرمایه‌های ملی، چهار هزار و ۴۷۲ مورد تخلف اضافه‌تناژ شناسایی و مطابق مقررات با متخلفان برخورد شد.

وی بیان کرد: همچنین در راستای تسهیل تردد ناوگان و ساماندهی حمل‌ونقل، ۴۷۸ فقره پروانه عبور برای محموله‌های ترافیکی و ناوگان دارای شرایط خاص صادر شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری سه جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان افزود: در این جلسات وضعیت ایمنی محورهای مواصلاتی، عوامل مؤثر بر سوانح رانندگی و راهکارهای ارتقای ایمنی سفرها بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مزیدی آموزش کاربران جاده‌ای را از ارکان مهم کاهش سوانح دانست و گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۱۰۴ دوره آموزشی ویژه کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای شامل موتورسواران، عابران پیاده و دانش‌آموزان برگزار شد که دو هزار و ۵۰۰ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند.

وی تأکید کرد: استمرار نظارت‌های فنی، ارتقای کیفیت خدمات مراکز معاینه فنی، کنترل بار ناوگان و توسعه آموزش‌های ایمنی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی برای افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای است.