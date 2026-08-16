به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های منابع صنعتی و محاسبه‌های رویترز نشان می‌دهد که در پی حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه و نیاز به تعمیرات برنامه‌ریزی‌نشده، صادرات فرآورده‌های نفتی این کشور در ماه ژوئیه به ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تن رسید که نسبت به ماه ژوئن ۳۳.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۴.۷ درصد کاهش یافته است.

تعدادی از پالایشگاه‌های بزرگ روسیه در ماه‌های اخیر هدف حمله‌های پهپادی اوکراین قرار گرفته‌اند که کاهش فرآوری نفتی و افت تولید سوخت و صادرات این کشور را به همراه داشته است.

به گفته منابع، صادرات فرآورده‌های نفتی از بنادر روسیه در دریای بالتیک، شامل بندرهای پریمورسک، ویسوتسک، سن پترزبورگ و اوست-لوگا، در ماه ژوئیه با ۱۶ درصد کاهش نسبت به ماه ژوئن به یک‌میلیون و ۹۷۴ هزار تن رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد که محموله‌های سوخت برای صادرات از طریق بندرهای واقع در دریای سیاه و دریای آزوف ماه گذشته نسبت به ماه ژوئن ۴۹ درصد کاهش یافته و به یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار تن رسیده است.

در همین حال، صادرات فرآورده‌های نفتی از بندرهای واقع در قطب شمال روسیه یعنی مورمانسک و آرخانگلسک در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل با ۸۵.۴ درصد کاهش به ۴۴ هزار تن رسیده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که بارگیری سوخت در بندرهای خاور دور در روسیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۶۶۴ هزار تن رسیده است.