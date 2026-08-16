به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی، در حکمی از سوی احسان عسکری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان، حسین امیررحیمی به عنوان سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت منصوب شد.

بر اساس این گزارش، در متن حکم سرپرست مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است: با عنایت به تخصص، تجارب ارزشمند و سوابق ارزنده جنابعالی در حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی و نظر به اهمیت اجرای سیاست‌های کلان دولت در زمینه مولدسازی دارایی‌های راکد و مازاد و تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و در راستای مأموریت‌های سازمان‌ جمع‌آوری ‌و ‌فروش اموال‌تملیکی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت منصوب می‌گردید.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مندرج در مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، در جهت به‌کارگیری مؤثر دارایی‌های بلااستفاده، افزایش بهره‌وری اموال دولتی، تأمین منابع مالی پایدار و حمایت از توسعه زیرساخت‌های ملی نهایت تلاش و همت خود را مبذول فرمایید.

تحقق سیاست‌های مورد انتظار در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت مندرج در بندهای ذیل مورد انتظار است:

- توجه به مأموریت مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی و اتصال آن‌ها به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی

- هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای فرآیند مولدسازی در استان‌ها

- پیگیری تصویب و تکمیل آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

- پیگیری تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام و تعریف بسته‌های رونق

- ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت

- برقراری حداکثر ارتباط فرآیندی و ساختاری با ارکان سازمان به منظور تحقق وظایف

- پیگیری ویژه برای پروژه‌های خاص ملی و استانی در حوزه مولدسازی

امید است با اتکاء به تجارب و دانش تخصصی خود، در تحقق اهداف عالیه سیاست‌های مولدسازی و ایفای نقش مؤثر در فرآیند بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ‌ها و توسعه متوازن اقتصاد کشور موفق و مؤید باشید.

گفتنی است تا پیش از این مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت ذیل سازمان خصوصی‌سازی قرار داشت که با اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب آن در شورای عالی اداری، این مرکز از سازمان خصوصی‌سازی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل شد.