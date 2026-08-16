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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

خسارت ۵ میلیارد ریالی طوفان به زیر ساخت‌های ورزشی روستاهای کهنوج

خسارت ۵ میلیارد ریالی طوفان به زیر ساخت‌های ورزشی روستاهای کهنوج

کهنوج- رئیس اداره ورزش و جوانان کهنوج از برآورد اولیه ۵ میلیارد ریالی میزان خسارت وارده طوفان و بارندگی های اخیر به سازه‌های فضاها و اماکن ورزشی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب تاجیکی، اظهار داشت: شرایط نامساعد جوی طی ساعات گذشته به بخش‌هایی از اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان کهنوج آسیب جدی وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه خسارات عمدتاً متمرکز بر سازه‌های پیرامونی و حصارکشی است، افزود: بیشترین آسیب به فنس و حصارهای محافظ زمین‌های چمن مصنوعی در مناطق روستایی وارد شده است.

وی ادامه داد: روستاهای یداللّٰه‌آباد، رضاآباد و ریگزردان از جمله مناطقی هستند که زیرساخت‌های ورزشی آن‌ها در پی شدت طوفان دچار آسیب شده‌اند.

رئیس اداره ورزش و جوانان کهنوج، میزان اولیه خسارات وارده به تجهیزات و سازه‌های این سه مجموعه ورزشی را بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: شدت وزش باد باعث از دست رفتن بخشی از تجهیزات پیرامونی و تخریب سازه‌های محافظ شده است.

تاجیکی، با تأکید بر نقش حیاتی این فضاها در ارتقای نشاط اجتماعی، اظهار داشت: این زمین‌های ورزشی بستری مهم برای فعالیت جوانان و نوجوانان روستایی فراهم می‌کنند؛ لذا بازسازی و ترمیم سریع آن‌ها برای بازگشت ورزشکاران به میدان، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

وی ضمن درخواست حمایت از مسئولان استانی و شهرستانی جهت تأمین بودجه لازم برای جبران خسارت‌ها، تأکید کرد که هدف اصلی، بازگرداندن این اماکن به چرخه استفاده در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

کد مطلب 6918005

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