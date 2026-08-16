به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب تاجیکی، اظهار داشت: شرایط نامساعد جوی طی ساعات گذشته به بخشهایی از اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان کهنوج آسیب جدی وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه خسارات عمدتاً متمرکز بر سازههای پیرامونی و حصارکشی است، افزود: بیشترین آسیب به فنس و حصارهای محافظ زمینهای چمن مصنوعی در مناطق روستایی وارد شده است.
وی ادامه داد: روستاهای یداللّٰهآباد، رضاآباد و ریگزردان از جمله مناطقی هستند که زیرساختهای ورزشی آنها در پی شدت طوفان دچار آسیب شدهاند.
رئیس اداره ورزش و جوانان کهنوج، میزان اولیه خسارات وارده به تجهیزات و سازههای این سه مجموعه ورزشی را بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: شدت وزش باد باعث از دست رفتن بخشی از تجهیزات پیرامونی و تخریب سازههای محافظ شده است.
تاجیکی، با تأکید بر نقش حیاتی این فضاها در ارتقای نشاط اجتماعی، اظهار داشت: این زمینهای ورزشی بستری مهم برای فعالیت جوانان و نوجوانان روستایی فراهم میکنند؛ لذا بازسازی و ترمیم سریع آنها برای بازگشت ورزشکاران به میدان، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
وی ضمن درخواست حمایت از مسئولان استانی و شهرستانی جهت تأمین بودجه لازم برای جبران خسارتها، تأکید کرد که هدف اصلی، بازگرداندن این اماکن به چرخه استفاده در کوتاهترین زمان ممکن است.
نظر شما