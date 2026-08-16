به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به مرحله نهایی برسد و توافق احتمالی با حفظ اقتدار ایران و در نظر گرفتن ملاحظات مسئولان، زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های اقتصادی فراهم کند.

وی با قدردانی از مردم، فعالان اقتصادی، حافظان امنیت و تیم مذاکره‌کننده کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی از هرگونه مذاکره و توافقی که عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را حفظ کند، حمایت خواهد کرد.

بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی پس از شوک جنگ

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به آخرین گزارش‌های شامخ، گفت: شاخص مدیران خرید در خردادماه ۱۴۰۵ از بهبود نسبی شرایط اقتصادی حکایت دارد. اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید فعالیت‌ها فاصله گرفته و روند فعالیت‌های اقتصادی بار دیگر در حال ازسرگیری است.

او این روند را نشانه‌ای امیدوارکننده از تلاش و اهتمام بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها دانست و افزود: کاهش موقت شدت شوک‌های واردشده در مقایسه با ماه‌های اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز در شکل‌گیری این بهبود نسبی مؤثر بوده است.

حسن‌زاده همچنین به نقش دولت و رئیس‌جمهور در توسعه تعاملات بین‌المللی اشاره کرد و ادامه این روند را نیازمند تحرک بیشتر در عرصه روابط خارجی دانست.

تلاش برای جلوگیری از قطع برق صنایع در شهریور

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از دستور رئیس‌جمهور برای جلوگیری از قطع برق صنایع در شهریورماه قدردانی کرد و گفت: رئیس‌جمهور به وزرای صمت و نیرو تأکید کرده‌اند که صنایع برای جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری نباید در اولویت نخست قطع برق قرار گیرند.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تلاش خواهد شد برق شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی در شهریورماه تا حد امکان قطع نشود و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این دستور نیز فراهم شود.