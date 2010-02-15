بار دیگرشاهد ایستادن فرزندان این مرزوبوم بر قله های رفیع قهرمانی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک علی سعیدلو آمده است: « خدای بزرگ را از بابت قهرمانی غرور انگیز و ارزشمند کشتی گیران ایران اسلامی در مسابقات جهانی شاکرم. کسب این مقام ارزشمند به دنبال عزم جدی اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای پیروزی به دست آمد، که حکایت از پتانسیل بالای کشتی گیران ایران دارد.»

در ادامه پیام رئیس سازمان تربیت بدنی آمده است:« بی شک این قهرمانی نشان از استعدادهای شگرف ورزشکاران کشورمان دارد که با سرمایه گذاری ویژه دولت خدمتگزار در جای جای کشورمان محلی برای بروز یافته است تاامروز شاهد ایستادن فرزندان این مرزوبوم بر بلندای کشتی فرنگی جهان باشیم.

با همت و تلاش کشتی گیران، مربیان آگاه و فهیم و بر نامه ریزی مسوولان این فدراسیون تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان توانست با اقتدار در سکوی اول مسابقات جهانی بایستدو پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورد و دل ملت سرافراز کشورمان را شاد نماید.»

در پایان پیام رئیس سازمان تربیت بدنی آمده است: « قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی برای ورزش ایران بسیار ارزشمند است. اینجانب ضمن تقدیر از تلاش و همت خستگی ناپذیر کادر فنی و اعضای تیم ملی، کسب مقام قهرمانی جهان را به جامعه ورزش و به ویژه خانواده این رشته که علاقه مندان زیادی در کشورمان داردتبریک عرض نموده و سرافرازی هر چه بیشتر قهرمانان ایران اسلامی را از خداوند منان خواستارم.»

تیم ملی کشتی فرنگی ایران یکشنبه شب با پیروزی 4 بر 3 برابر تیم ملی ترکیه در مسابقات جام جهانی که در ارمنستان برگزار شد، عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.