چند روز پس از افتتاح نیروگاه بادی تبریز از کار افتاد!

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است، در حالیکه به گفته مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان، پایین بودن سرعت وزش باد باعث تعطیلی تنها نیروگاه بادی تبریز شده اما کارشناسان هواشناسی نظر دیگری در این خصوص دارند.

علی بهاری وند مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز درباره علت از کار افتادن نیروگاه بادی تبریز گفت: حداقل سرعت لازم برای چرخش پره های توربین این نیروگاه، شش متر درساعت است که طی سه روز گذشته به خاطر نرسیدن سرعت وزش باد به این میزان، پره های این نیروگاه از حرکت بازایستاده است.

وی تاکید کرد: برخی اظهارات مبنی بر اینکه نیروگاه بادی تبریز با مشکل فنی مواجه است و یا مکان یابی درستی درباره محل احداث نیروگاه بادی تبریز نشده است، صحت نداشته و تکذیب می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان در پاسخ به اینکه آیا این نیروگاه در معرض بادهای معروف تبریز قرار دارد یا نه یادآور شد: قبل از نصب توربین نیروگاه بادی تبریز، بررسیهای کارشناسی لازم صورت گرفته و پس از مکان یابی اصولی اقدام به نصب تجهیزات لازم شده است.

بهاری وند بدون اشاره به تعداد روزهایی که وزش باد در آن روزها در تبریز بیشتر از شش متر بر ساعت است، افزود: مطمئناً احداث نیروگاه بادی در ارتفاعات عون بن علی تبریز مقرون به صرفه است.

این در حالی است که طبق اعلام رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی و بر اساس داده های ایستگاه هواشناسی واقع در فرودگاه بین المللی تبریز طی سه روز گذشته وزش باد در تبریز به طور متناوب و غالباً با سرعتی بیش از شش متر بر ساعت بوده است.

این مقام مسئول در عین حال اظهار داشت: البته ساعاتی در سه روز گذشته بوده که وزش باد در این ساعات به پائین تر از شش متر بر ساعت و حتی صفر رسیده است.

حبیب عبدلی کارشناس ارشد اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: طبق بررسی های علمی صورت گرفته،‌ احداث نیروگاه بادی در تبریز در بین شهرهای آذربایجان شرقی در اولویت چهارم و فقط برای مصارف کشاورزی مناسب تر ارزیابی شده است.

به گفته وی جهت غالب وزش باد در تبریز، شرق این کلانشهر است که به نظر می رسد نصب توربین نیروگاه بادی تبریز که از نوع ثابت است، در جهتی غیر از جهت غالب وزش باد است.

عبدلی گفت: با در نظر گرفتن تمام پارامترهای لازم برای احداث نیروگاه بادی، بهتر بود در آذربایجان شرقی به جای تبریز در شهرهایی مانند شهر جدید سهند و جلفا نیروگاه بادی احداث می شد.

به گفته این کارشناس ارشد اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی، شرایط شهر جدید سهند و جلفا به گونه ای است که حتی می توان "پارک بادی" (تعداد توربین های فراوان در یک منطقه محدود مانند نیروگاه های بادی رودبار و منجیل) در آنها ایجاد کرد.

نیروگاه بادی 660 کیلوواتی تبریز به همراه یک نیروگاه خورشیدی در 29 بهمن سالجاری و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 450 میلیون تومان در این شهر به بهره برداری رسید.

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