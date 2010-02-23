همایش حریم پایتخت در جنوب تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دهباشی شهردار ناحیه 7 منطقه 20 با اعلام این خبر گفت: این همایش با همکاری اداره کل حریم شهر تهران وشهرداری منطقه 20 و به منظور برقراری تعامل میان مسئولین در نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی و ارائه راهکارهای لازم برای صیانت از محدوده حریم به عنوان فیلتر شهر تهران برپا می شود.

دهباشی در ادامه با اشاره به اینکه براساس آمار موجود بیشترین وسعت حریم شهر تهران در منطقه 20 قرار دارد خاطرنشان کرد: در شهر تهران در مجموع 77 روستا وجود دارد که 32 مورد از آنها در این منطقه واقع شده است.

شهردار ناحیه 7 ارزانی زمین در روستاها را از یکی از عوامل هجوم افراد سودجو به این نقاط و رشد ساخت و ساز در این محدوده ذکر کرد و تصریح کرد: در حال حاضربه منظور کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز، 5 خودروی حریم بان در سطح این ناحیه فعالیت دارند که این خودروهای متحدالشکل به همراه کارشناسان شهرسازی و نماینده نیروی انتظامی به طور مستمر گشت زنی می کنند و با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح روستاها برخورد می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خوشبختانه در سطح این منطقه با دهیاری ها تعاملات مناسبی برقرار شده است اظهار داشت : در حال حاضر دهیاری های مستقر در سطح روستاهای شهرری تنها در چارچوب طرح های هادی فعالیت می کنند و مجاز به صدور جواز ساخت نیستند.

منطقه 20 در جنوب تهران واقع شده و 240 کیلومتر مربع از مساحت آن را حریم تشکیل داده است .