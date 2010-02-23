بازدید رئیس کل بانک مرکزی ترکیه از بانک مرکزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید پس از ارائه گزارشهایی در خصوص تحولات اخیر اقتصاد ایران و نیز تحولات بانکداری، توسط مدیران نظام بانکی، طرفین در خصوص موضوعات مورد علاقه به تبادل نظر پرداختند.

به دنبال ملاقاتهای اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، افق روشنی از گسترش روابط اقتصادی پیش روی دو کشور قرار دارد. یکی از اهداف گسترش روابط بانکی بین ایران و ترکیه، تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور است.

نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی نیز در نشست مشترک حضور داشت. وی خواسته ها و انتظارات بخش خصوصی را از بانکهای مرکزی دو کشوری مطرح کرد.

مقامات دو کشور در خصوص تسهیل تجارت فیمابین، تامین مالی پروژه ها و نیز امکان اتصال شبکه انتقال وجوه الکترونیکی و کارتهای اعتباری و تسهیل گشایش اعتبار، مذاکراتی داشتند که قرار شد با تبادل کارشناس فیمابین ، این مذاکرات به نتایج ملموسی برسد.