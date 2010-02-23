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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۷

بازدید رئیس کل بانک مرکزی ترکیه از بانک مرکزی ایران

"دورموش ایلماز" رئیس کل بانک مرکزی ترکیه امروز سه شنبه در پی دعوت رسمی "محمود بهمنی" از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید پس از ارائه گزارشهایی در خصوص تحولات اخیر اقتصاد ایران و نیز تحولات بانکداری، توسط مدیران نظام بانکی، طرفین در خصوص موضوعات مورد علاقه به تبادل نظر پرداختند.

به دنبال ملاقاتهای اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، افق روشنی از گسترش روابط اقتصادی پیش روی دو کشور قرار دارد. یکی از اهداف گسترش روابط بانکی بین ایران و ترکیه، تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور است.

نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی نیز در نشست مشترک حضور داشت. وی خواسته ها و انتظارات بخش خصوصی را از بانکهای مرکزی دو کشوری مطرح کرد.

مقامات دو کشور در خصوص تسهیل تجارت فیمابین، تامین مالی پروژه ها و نیز امکان اتصال شبکه انتقال وجوه الکترونیکی و کارتهای اعتباری و تسهیل گشایش اعتبار، مذاکراتی داشتند که قرار شد با تبادل کارشناس فیمابین ، این مذاکرات به نتایج ملموسی برسد.

کد مطلب 1039996

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