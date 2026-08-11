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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

تجمع مردم بجنورد در شب شهادت پیامبر اکرم (ص)

تجمع مردم بجنورد در شب شهادت پیامبر اکرم (ص)

بجنورد- مردم مرکز خراسان شمالی در شب شهادت پیامبر اکرم (ص) در میدان حمایت از نظام مقدس اسلامی حضور داشتند.

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کد مطلب 6914710

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