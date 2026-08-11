https://mehrnews.com/x3cMWy ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6914710 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ تجمع مردم بجنورد در شب شهادت پیامبر اکرم (ص) بجنورد- مردم مرکز خراسان شمالی در شب شهادت پیامبر اکرم (ص) در میدان حمایت از نظام مقدس اسلامی حضور داشتند. دریافت 33 MB کد مطلب 6914710 کپی شد مطالب مرتبط احمدی: پیامبر(ص) در برابر تهدیدهای دشمن قاطعیت داشت کاروان سوارکاری حرم تا حرم دستههای عزاداری تعدادی از روستاهای خراسانشمالی در مشهدالرضا(ع) محدودیت تردد کامیون و تریلر در محور فاروج–جنگل گلستان اعمال شد مردم میداندار بابالرضا(ع) در شب شهادت امام رضا(ع) محمدزاده: خبرگزاری مهر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثری دارد خونخواهی لنگرودی ها به شب صد و شصت و چهارم رسید ربانیان: پیگیر تشکیل کارگروه تخصصی کودک و نوجوان در خراسان شمالی هستیم برچسبها تجمع مردمی استان خراسان شمالی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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