به گزارش خبرگزاری مهر، مالک دوداکوف نویسنده روس در حوزه مسائل آمریکا تاکید کرد که در کاخ سفید تحرکاتی برای به حاشیه راندن نقش دونالد ترامپ در نحوه برخورد با بحران ایران و تلاش‌هایی برای حل‌وفصل آن در جریان است.

وی اضافه کرد: دولت آمریکا به ‌شدت در تلاش است راه ‌هایی برای خروج از جنگ با ایران پیدا کند اما خود ترامپ از این روند کنار گذاشته شده است.

این نویسنده روس تصریح کرد: در حالی که کاخ سفید تلاش می‌کند از جنگ با ایران خارج شود نظام تصمیم‌گیری در دولت ترامپ در شرایط عجیبی در حال شکل‌گیری است. ترامپ به صورت فزاینده‌ای از حلقه بحث‌ها هنگام بررسی مسائل اصلی مانند جنگ و صلح کنار گذاشته می‌شود. مذاکرات محرمانه‌ای میان جی ‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، جان راتکلیف، رئیس سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا و دان کین به نمایندگی از ستاد مشترک ارتش آمریکا برگزار شده است. دان کین خواستار بررسی فوری راهبردی برای از بین بردن بن ‌بست کنونی در خاورمیانه شده است.

آمریکا در شکست دادن ایران ناکام ماند

وی بیان کرد: کین موضع خود را بر این واقعیت بنا کرده که آمریکا در شکست دادن ایران ناکام مانده است و ایران شروط آمریکا را نخواهد پذیرفت. موضوع دیگر نیز موشک‌ها و مهماتی است که گفته می‌شود در آستانه تمام شدن قرار دارند.

دوداکوف خاطرنشان کرد که ونس، روبیو و راتکلیف در ابتدا درباره تجاوز به ایران تردید داشتند و پیت هگست، وزیر جنگ و نمایندگان لابی صهیونیستی تنها کسانی بودند که از آغاز جنگ حمایت کردند و آنها ترامپ را برای آغاز جنگ علیه ایران متقاعد کردند.

آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از جنگ

این نویسنده اضافه کرد که ترامپ همچنان هر روز ایران را هدف حملات لفظی قرار می‌دهد اما همزمان پشت سر او بحث‌های فشرده‌ای درباره اینکه چه اقدامی باید انجام شود و چگونه می‌توان از این بن‌بست با حفظ آبرو خارج شد، در جریان است. شرایط تیم ترامپ به دلیل موضع اصولی ایران پیچیده شده است، زیرا ایران در نتیجه رویارویی با آمریکا احساس قدرت بیشتری پیدا کرده است.

وی به مطالبه دوباره تهران برای دریافت غرامت جنگ، بازپس‌گیری اموال خود و خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس اشاره می‌کند. این در حالی است که تنگه هرمز همچنان تقریبا بسته است و همین مسئله مانع استفاده کشتی‌های آمریکایی از این مسیر می‌شود. در داخل دولت آمریکا درگیری خطرناکی در حال شکل‌گیری است و وضعیت پیرامون ترامپ شباهت زیادی به تیم دولت قبلی یعنی جو بایدن دارد.

این نویسنده تصریح کرد که شرایط آمریکا اکنون در تنگنا قرار گرفته و حاشیه مانور تصمیم‌ گیرندگان در واشنگتن تا حد زیادی کاهش یافته است. ایران شروط بازگشایی تنگه هرمز را برای آمریکا تعیین کرده و تحقق آن را بدون اصلاح رفتار آمریکا غیرممکن دانسته است.