به گزارش خبرنگار مهر، دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با صدور اطلاعیه‌ای، از برگزاری آیین‌های عزاداری به مناسبت رحلت جانگداز پیامبر مکرم اسلام (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) خبر داد و اعلام کرد: این مراسم معنوی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۱ و ۲۲ مردادماه) از ساعت ۱۸ در حسینیه حضرت زینب (س) برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، این آیین‌های عزاداری با حضور اقشار مختلف مردم، روحانیون و مسئولان استانی برگزار می‌شود و از تمامی ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت (ع) دعوت شده است تا با حضور خود در این محافل معنوی، ارادت خود را به ساحت مقدس اهل بیت (ع) به نمایش بگذارند و در سوگ این مصائب بزرگ، اشک ماتم بریزند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که با توجه به ایام پایانی ماه صفر و اهمیت بزرگداشت این مصائب، حضور پرشور مردم در این مراسم، می‌تواند جلوه‌ای از همبستگی و ارادت شیعیان به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به تصویر بکشد و از همه عزاداران حسینی خواسته شده است که با رعایت نظم و انضباط، در این آیین‌های معنوی شرکت کنند.

دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در پایان با تسلیت این ایام به تمامی مسلمانان جهان، به ویژه مردم شریف استان ایلام، از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در حسینیه حضرت زینب (س)، در این مراسم عزاداری شرکت کنند و ضمن عرض تسلیت به محضر امام زمان (عج)، با آرمان‌های اهل بیت (ع) تجدید میثاق نمایند و امیدواریم که با برگزاری این مراسم، شاهد تعظیم شعائر الهی و ترویج فرهنگ غنی عاشورایی در سطح استان باشیم.