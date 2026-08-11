به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در ادامه صدودهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعهای، اظهار کرد: فعالان اقتصادی، مغز متفکر اقتصاد استان هستند و توسعه کرمانشاه بدون حضور پررنگ بخش خصوصی نه تنها دشوار، بلکه در عمل ناممکن است.
وی با اشاره به نامگذاری سال و تأکید بر محوریت اقتصاد، افزود: نگاه مدیریت استان به بخش خصوصی، نگاه به یک شریک راهبردی در تصمیمگیریهای کلان است؛ چرا که معتقدیم بهترین تصمیمها با همفکری و مشارکت فعالان اقتصادی اتخاذ میشود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این استان از موقعیت جغرافیایی ممتاز و ظرفیتهای کمنظیری در حوزه تجارت برخوردار است، تصریح کرد: کرمانشاه به عنوان گذرگاه طلایی ارتباط با کشورهای همسایه، نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا میکند و باید با بهرهگیری حداکثری از این ظرفیت، زمینه تبدیل توانمندیهای استان به فرصتهای اقتصادی فراهم شود.
حبیبی با اشاره به ضرورت ساماندهی مرزها و بازارچههای مرزی، اظهار کرد: برای افزایش ظرفیت صادراتی استان از میزان فعلی به حداکثر ظرفیت ممکن، توسعه زیرساختها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با تأکید بر اجرای طرح «مدیریت واحد مرزی» افزود: با همکاری اتاق بازرگانی در حال پیگیری مدلهای نوین مدیریتی هستیم تا ناهماهنگیهای اداری که موجب معطلی تجار و بازرگانان در مرزها میشود، برطرف شود.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: مسائل مرزی موضوعی دوطرفه است و رایزنیهای دیپلماتیک با طرف عراقی برای شبانهروزی شدن فعالیت مرزها و افزایش سطح مبادلات تجاری، بهویژه در مرزهای سومار و خسروی، با جدیت در حال پیگیری است.
راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد از اولویتهای استان است
حبیبی از پیگیری ویژه پروژه راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد خبر داد و گفت: با توجه به توافقات صورتگرفته میان رؤسای دو کشور، این پروژه در زمره اولویتهای اصلی استان قرار دارد و در دیدار اخیر با وزیر کشور نیز موضوع رفع محدودیتهای اعتباری و تسریع در اجرای آن مورد پیگیری قرار گرفت.
وی همچنین از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بخش خصوصی خواست در اجرای طرح «دهکده لجستیک کرمانشاه» مشارکت فعال داشته باشند و افزود: این مجموعه در زمینی به وسعت ۲۵۰ هکتار و در موقعیتی راهبردی در مجاورت فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی و خطوط ریلی جانمایی شده و میتواند به یکی از مراکز مهم پشتیبانی تجارت منطقه تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم تکریم فعالان اقتصادی، بیان کرد: احترام به تجار و بازرگانان در دستگاههای اجرایی باید به یک اصل غیرقابل تغییر تبدیل شود و همه مدیران موظفند در مسیر تسهیل فعالیتهای اقتصادی گام بردارند.
وی همچنین از پیگیری تفویض بخشی از اختیارات بانکی به مدیران استانی خبر داد و گفت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در تسریع فرآیندهای اقتصادی، کاهش بروکراسی و روانسازی فعالیتهای تولیدی و تجاری استان داشته باشد.
کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به موتور توسعه منطقه را دارد
حبیبی با اشاره به ارتقای جایگاه کشاورزی کرمانشاه از رتبه ششم به پنجم کشور، اظهار کرد: ظرفیتهای بخش کشاورزی استان بسیار فراتر از وضعیت کنونی است و باید با تکیه بر دانش متخصصان و سرمایهگذاری بخش خصوصی، این ظرفیتها بالفعل شود.
وی افزود: کرمانشاه این توان را دارد که به موتور محرک توسعه اقتصادی استانهای غرب کشور تبدیل شود و در این مسیر، همراهی بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
استاندار کرمانشاه در پایان با اعلام آمادگی کامل مدیریت استان برای واگذاری بخشی از امور به تشکلهای بخش خصوصی از جمله تعاونیهای مرزنشینان، تصریح کرد: درهای استانداری همواره به روی ایدهها و طرحهای عملیاتی فعالان اقتصادی باز است و مدیریت استان خود را در کنار بخش خصوصی میداند و از هر اقدامی که به رونق تولید، تجارت و سرمایهگذاری منجر شود، حمایت خواهد کرد.
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