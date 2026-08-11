شناسایی ۲۵۰ خودرو در طرح مقابله با سوخت‌ گیری غیرمجاز در سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، کورش نیکطبع معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سیریک شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از جایگاههای سوخت، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تخلفات مرتبط با عرضه و مصرف سوخت، اظهار کرد: نظارت بر نحوه توزیع سوخت و جلو گیری از سوء استفادههای احتمالی، با جدیت در شهرستان سیریک دنبال میشود و دستگاه های اجرایی، انتظامی و قضایی در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را دارند.
وی افزود: در راستای کنترل و پایش هوشمند سوخت گیری، دوربین های پلاک خوان در جایگاه های سوخت شهرستان نصب شده و این دوربین ها به سامانه آلارم متصل هستند؛ به گونهای که در صورت سوخت گیری مجدد یک خودرو در بازه زمانی ۲۴ ساعته، سامانه هشدار فعال شده و موضوع قابل شناسایی و پیگیری خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سیریک با اشاره به نتایج نخستین روز اجرای این طرح، گفت: در روز اول اجرای طرح، حدود ۲۵۰ خودرو در جایگاه های مختلف شهرستان شناسایی شدند و اطلاعات این خودروها برای بررسی و طی مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.
نیک طبع خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با هدف جلوگیری از تخلفات، مقابله با قاچاق و سوء استفاده از سهمیه سوخت و همچنین تأمین دسترسی عادلانه شهروندان به سوخت انجام می شود و روند نظارتها در روزهای آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.
معاون فرماندار سیریک در پایان از همکاری دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی، مسئولان جایگاه های سوخت و سایر دستگاه های مرتبط در اجرای این طرح قدردانی کرد.
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