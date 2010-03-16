ساخت دستگاهی برای اندازه گیری خواص مغناطیسی مواد در حد نانو

محمد الماسی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این پروژه با همکاری پژوهشکده نانوتکنولوژی دانشگاه کاشان اجرایی شده که طی آن دستگاه مغناطومتری تولید شد که قادر است خواص مغناطیسی مواد از نانومتر تا مواد توده ای را مطالعه و ارزیابی کند.

وی با تاکید بر اینکه این دستگاه در تمامی پژوهشکده ها و مراکز صنعتی که در تولید مواد مغناطیسی فعال هستند، کاربرد دارد افزود: این دستگاه برای مطالعه موادی چون نانووایرها، سیم های کوانتومی، نانوتیوپ هایی که دارای ناخالصی هستند، لایه های نازک، نانوپودر و مواد جامد توده ای کاربرد دارد.

الماسی شناسایی مواد از یکدیگر را از دیگر کاربردهای این دستگاه نام برد و اظهار داشت: این دستگاه با بررسی میزان مغناطیس مواد می تواند نوع مواد را از یکدیگر تشخیص دهد.

مجری طرح با اشاره به اینکه این دستگاه دارای دو بخش VSM و AGFM است، خاطر نشان کرد: اساس کار این دو بخش یکسان است اما معمولا بخش AGFM برای بررسی و مطالعه خواص لایه های نازک در ابعاد 20 نانومتر به کار می رود و دارای حساسیت بالایی است بخش VSM برای اندازه گیری مغناطیس مواد به کار می رود اما نسبت به بخش AGFM از حساسیت کمتری برخوردار است.

الماسی با اشاره به ساخت نمونه جدید دستگاه "مغناطومتر" افزود: در اصل این دستگاه دارای دو سیستم کولینگ و هیتینگ (گرم کننده) است که طی شش ماه اول امسال سیستم هیتینگ را به آن اضافه کردیم با افزودن این سیستم دستگاه می توان نمونه های آزمایشگاهی را تا هزار درجه سانتیگراد تست کرد.

به گفته وی در صورت حمایت مسئولان، طی 6 ماه آینده سیستم کولینگ (خنک کننده) نیز به دستگاه مغناطومتر اضافه خواهد شد.

این پژوهشگر از تولید 12 دستگاه مغناطومتر در کشور خبر داد و گفت: این دستگاه در آزمایشگاه های دانشگاه های شهید چمران اهواز، مالک اشتر، کردستان و سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است ضمن آنکه دو دستگاه نیز از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو خریداری شده که به زودی کاربردی می شود.

وی با تاکید بر اینکه دانش فنی ساخت دستگاه مغناطومتر در کشورهایی چون آمریکا، آلمان، روسیه و چین است، اضافه کرد: ایران نیز با دستیابی به دانش فنی ساخت این دستگاه موفق به تولید آن شد.