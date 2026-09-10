سمیرا قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره داستان کتاب جدید خود گفت: «کافهبام» داستان چهار دوست کلاس دهمی است که دستی در سرودن شعر و نوشتن داستان دارند. آنها برای یک مربی در مرکز آفرینشهای ادبی کانون نامه مینویسند و نمیدانند که او کیست. برای اینکه این موضوع را کشف کنند میخواهند به سفر بروند. برای رفتن به سفر به پول و اجازه والدین احتیاج دارند و همین شروع ماجرای کتاب است.
او درخصوص انتخاب این سوژه داستانی بیان کرد: فکر میکنم نوجوانی، دورهای است که بیشتر انرژی نوجوان صرف کنار آمدن با جهان اطرافش میشود؛ کنار آمدن با والدین، قوانین مدرسه، دوستان و خلاصه بایدها و نبایدهای گاه بیمنطق جهان. در «کافهبام» هم نوجوانهای داستان دائم در تلاشاند که آنچه را میخواهند، انجام دهند بدون اینکه این بایدها و نبایدها را زیرورو کنند.
این نویسنده در پاسخ به این سؤال که «داستان "کافهبام" از مجموعه "بیاجازه در مدرسه" است. این مجموعه به چه دغدغهها و مسائلی میپردازد؟ چطور شد که اثری از شما هم در این مجموعه قرار گرفت؟» توضیح داد: موضوع این مجموعه دغدغهها، نگرانیها و نیازهای دختران دبیرستانی است که از طبقه متوسط جامعه آمدهاند. یادم هست که وقت نوشتن، مکان مدرسه را جایی حوالی میدان انقلاب در نظر گرفته بودیم: یک مدرسه دولتی در قلب شهر.
او افزود: آشنایی گروه نویسندگان این مجموعه بهنوعی از دورههای «اتاق تجربه» آقای فریدون عموزاده خلیلی آغاز شده بود و بعدها از طریق جمعهایی که با حضور او برای تألیف در انتشارات علمی و فرهنگی یا انتشارات فنی شکل میگرفت. به مرور این جمع از نویسندگان زیر نام «گروه نویسندگان چهلبرگ» که با همت خانم معصومه یزدانی شکل گرفته بود، جلساتی برگزار کرده و کارهای مشترکی انجام میدادیم. مثلا نیازسنجی میکردیم و کنار هم مینوشتیم. «بیاجازه در مدرسه» حاصل یکی از این نوشتنهای گروهی است.
قیومی درباره فضای این کتابها که مدرسهای است، اظهار کرد: فکر میکنم وقتی نیمی از زندگی بچهها در مدرسه و نیمی خارج از محیط مدرسه میگذرد، طبعا این دو فضا بر هم تأثیر میگذارند و اتفاقات متأثر از هم هستند. در این مجموعه نیز اتفاقهای خانه به مدرسه میروند و آنچه در مدرسه میگذرد به خانهها هم پا میگذارد.
«نوشتن درباره دوران مدرسه برای مخاطبی که اکنون دارد با آن فضا زندگی میکند، آیا جذابیتی دارد یا بیشتر نوجوانان دوست دارند از این فضا دور شوند؟ تجربه شما از کار نوجوان در اینباره چگونه است؟»، او دراینباره گفت: به نظرم این کاملا وابسته به داستانی است که نوجوان در دست میگیرد. نوجوان یک جهان درونی برای خودش دارد که میتواند کسی را در آن راه بدهد یا ندهد و یک جهان بیرونی که قوانین خودش را دارد و مدرسه هم جزئی از آن است. حالا باید دید نویسنده کتاب چقدر در جهان بیرونی ایستاده و سعی کرده همان بایدها و نبایدها را به نوجوان امروز القا کند یا چقدر تلاش کرده همدلانه به جهان درون نوجوان نزدیک شود و از نگاه او بیرون را ببیند. تلاش ما در این مجموعه این بود که شخصیتهای داستانهایمان، نمایندههای نگاه و جهان نوجوان امروز باشند.
نویسنده کتاب نوجوان «کافهبام» درباره جایگاه ادبیات مدرسهای در آثار تألیفی نوجوان کشورمان اینطور بیان کرد: برای شخص من جرقه فکر کردن به این بهاصطلاح ادبیات مدرسهای که شما میفرمایید از همان دورههای آقای عموزاده خلیلی شروع شد. شاید بیش از 10 سال پیش بود که او در یکی از جلسات این سؤال را مطرح کرد که ما چقدر مدرسههای ایران را در رمانهای تألیفی کودک یا نوجوانمان میبینیم و آنگونه که هست احساسش میکنیم؟ این سؤال ظاهراً ساده، زمینهای شد که بعدها تلاش کنم در داستانهای واقعگرایانه نهفقط مدرسه بلکه به جهان زندگی شخصیتهای داستان فکر کنم و ببینم جاهای خالی در ادبیات تألیفی ما کجاست. در مجموعه «بیاجازه در مدرسه» وقت نوشتن، نقشه مدرسه را که تمام داستانها در آن مشترکاند با جزئیات ساختیم. سعی کردیم شخصیتهای مشترک را که اغلب اولیای مدرسه بودند با تمام زیروبمشان پرداخت کنیم و بهطور کلی جهان مدرسه را طوری ترسیم کنیم که اگر نوجوانی خواست همه جلدهای این مجموعه را بخواند با خواندن هر رمان احساس کند کمی بیشتر مدرسه «بهارستان» و اهالیاش را میشناسد و در پایان به اندازه هشت رمان در این جهان داستانی و کنار بچههای این مدرسه زندگی کرده باشد.
گفتنی است، کتاب «کافهبام» به قلم سمیرا قیومی بهتازگی از سوی انتشارات قدیانی در 152 صفحه و بهای 220 هزار تومان برای نوجوانان منتشر شده است.
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