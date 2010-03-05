محسن جاهد تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: حدود چهار دقیقه کوتاه می شود و همچنین دوباره میکس نهایی انجام خواهد شد. برای پخش آن با حوزه هنری صحبت کردیم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. فکر میکنم بهتر است "ناسپاس" بهار یا پاییز همزمان با بازگشایی مدارس اکران عمومی شود.

این قصه مضمونی مذهبی ـ تاریخی دارد و داستان عامیل وآشل دو پسرعمو است که می‌خواهند با آنائل ازدواج کنند. وقوع یک رخداد غیر منتظره آرامش و آسایش قبایل و طوایف قوم یهود را بر هم می‌زند.

پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، نیما شاهرخشاهی، لیندا کیانی، محمدعلی ساربان، مجید عبدالعظمی، مجید واشقانی، خسرو دستگیر، بابک والی، زویا خلیل آذر، علی فرود، مونا بیگی، سیروس صابر و لاله کریمی بازیگران "ناسپاس"هستند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسندگان: حسین اکبرزاده، اصغر هاشمی، مدیر فیلمبرداری: سید محسن جاهد، مدیر تولید: بهمن گودرزی، صدابرداری: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: حسن هدایت، طراح گریم : محسن بابایی، تدوین: حسن ایوبی، صداگذاری و میکس: محمود موسوی نژاد، فیلمبردار: حسن سلیمان میگونی، طراح جلوه های بصری :هدیش بیگدلی شاملو،

مدیر روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر، تهیه‌کننده: سید محسن جاهد، محصول: شبکه جهانی سحر با مشارکت بخش خصوصی.