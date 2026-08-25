به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه، پس از دستیابی به بالاترین سطح خود در بیش از سه ماه اخیر در ساعات ابتدایی روز، با کاهش جزئی روبه‌رو شد. هم‌اکنون هر اونس طلای نقدی با افت ۰.۲ درصدی، ۴ هزار و ۶۴۰ دلار و ۳۹ سنت معامله می‌شود و طلای آتی ایالات متحده نیز در سطح ۴ هزار و ۶۹۶ دلار تثبیت شده است.

سطوح حمایتی و چشم‌انداز قیمتی

تونی سایکامور، تحلیلگر بازار گروه «آی‌جی» (IG)، درباره روند قیمتی اظهار داشت: انتظار داریم هرگونه اصلاح قیمتی طلا با حمایت قوی خریداران مواجه شود که به دنبال هدایت این فلز به سمت سطوح مقاومتی بعدی در محدوده ۴ هزار و ۹۰۰ تا ۵ هزار دلار هستند. هفته گذشته نیز تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دوبرابر کردن حجم عملیات بازخرید اوراق قرضه بلندمدت و نگرانی از تضعیف دلار، موتور محرک جهش قیمتی طلا بود.

ریسک افزایش نرخ بهره در کمین بازار

تحلیلگران «تی‌دی سکوریتیز» در یادداشتی تصریح کردند: نگرانی‌ها نسبت به کاهش ارزش دلار باید از قیمت طلا حمایت کند، به‌ویژه آنکه فدرال رزرو تاکنون سیگنال روشنی برای مقابله با تورم بالاتر ارسال نکرده است. با این حال، جهش به هدف ۵ هزار و ۳۵۰ دلار در کوتاه‌مدت دشوار است؛ چرا که روند صعودی قیمت نفت خام می‌تواند فدرال رزرو را به افزایش نرخ بهره وادارد. اگرچه طلا به عنوان پوشش تورمی شناخته می‌شود، اما نرخ بهره بالاتر جذابیت آن را به عنوان دارایی بدون بازده می‌کاهد.

نگاه بازار به جکسون هول و داده‌های تورمی

توجه فعالان بازار اکنون به نخستین سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه «جکسون هول» معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال دریافت سرنخ‌هایی درباره افزایش بازدهی اوراق قرضه و ارزیابی استقلال سیاست‌گذاری وی هستند. همچنین، گزارش «مخارج مصرف شخصی» (PCE) آمریکا که شاخص تورم محبوب فدرال رزرو است، روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

در معاملات سایر فلزات گران‌بها نیز روند نزولی غالب بود؛ هر اونس نقره با ۱.۳ درصد کاهش به ۶۸ دلار و یک سنت، پلاتین با ۱.۲ درصد کاهش به یک هزار و ۸۵۳ دلار و ۸۵ سنت و پالادیوم با نزدیک به یک درصد افت به یک هزار و ۳۴۵ دلار و ۲۶ سنت رسیدند.