به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر قلیپور اظهار کرد: ۱۲۵ نفر از دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد در آزمونهای ورودی مدارس خاص موفق به کسب قبولی شدند.
وی افزود: از این تعداد، ۱۷ دانشآموز در مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و ۱۰۸ دانشآموز نیز در مدارس نمونه دولتی پذیرفته شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این موفقیت نشاندهنده ظرفیت و استعدادهای ارزشمند دانشآموزان تحت حمایت است، گفت: کمیته امداد در کنار حمایتهای معیشتی، برنامههای فرهنگی، آموزشی، تربیتی و مشاورهای را برای دانشآموزان، دانشجویان و سایر اقشار تحت حمایت اجرا میکند.
قلیپور با اشاره به جامعه هدف کمیته امداد در استان بیان کرد: در حال حاضر ۲۹ هزار و ۹۰۹ دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند و یکهزار و ۶۷۵ دانشجو و طلبه نیز از خدمات این نهاد بهرهمند هستند.
وی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت مشارکت خیران و نیکوکاران در حمایت از دانشآموزان نیازمند تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینههای تحصیل و تأمین لوازم مورد نیاز دانشآموزان، از خیران درخواست میکنیم در تأمین نوشتافزار، کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت مشارکت کنند.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: حمایت خیران میتواند زمینه آغاز سال تحصیلی با آرامش و امید بیشتر برای دانشآموزان نیازمند را فراهم کرده و به تداوم مسیر موفقیت تحصیلی آنان کمک کند.
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