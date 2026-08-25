آغاز ساخت ۱۵۴ هکتار شهرک کشاورزی و شیلاتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رستم پور عصر سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح شهرک کشاورزی استان اردبیل درگفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در سه مقطع هفته جهاد کشاورزی، هفته دولت و دهه فجر افتتاح پروژه دارد و برخی پروژه ها نیز خارج از این مناسبتها در طول سال افتتاح می شوند.

وی افزود: در هفته جهاد کشاورزی امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح شد و در هفته دولت نیز ۴۹ هزار میلیارد تومان پروژه قابل افتتاح داریم که بیش از ۱۹۲۵ پروژه را شامل می شود.

رئیس سازمان شیلات کشور گفت: ۵۱ پروژه با اعتبار بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان در استان قابل افتتاح است. همچنین امروز عملیات اجرایی ۱۵۴ هکتار زمین برای شهرک های کشاورزی، شیلاتی، گلخانه ای و کارخانه های خوراک آغاز می شود. این طرحها به ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند که توسط بخش خصوصی تأمین می شود و بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اردبیل یکی از سه استان غیرساحلی دارای اداره کل شیلات است، تصریح کرد: تولید آبزیان استان از کمتر از ۱۰ هزار تن در دو سال گذشته به بیش از ۱۶ هزار تن رسیده است. ۱۷۰ کیلومتر کانال آب در استان وجود دارد که برای آبزیپروری قابل استفاده است و مطالعات آن در حال انجام است. ظرفیت تولید استان بیش از ۱۰۰ هزار تن برآورد می شود و این ظرفیت می تواند زنجیره تولید را کامل کند و حتی از برخی استانهای ساحلی نیز بیشتر باشد.

رستم پور با تأکید بر ضرورت توجه به زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استان افزود: در این پروژهها صنایع تبدیلی نیز پیشبینی شده است. شرایط صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی در اردبیل فراهم است و شیلات میتواند به معیشت مردم کمک شایانی کند.

رستم پور در پایان گفت: به دنبال آن هستیم کشاورزانی که باغ یا ذخیره آب کشاورزی دارند، در کنار آن به تولید ماهی نیز بپردازند؛ این کار ارزش افزوده ایجاد می کند و حتی ممکن است درآمد ماهی از درآمد باغ بیشتر شود.