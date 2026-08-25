به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی آستانه‌اشرفیه اظهار کرد: دولت با اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمت‌رسانی به مناطق مختلف، زمینه امیدآفرینی در جامعه را فراهم می‌کند و تداوم این اقدامات نیازمند همدلی، وحدت و همکاری میان مردم و مسئولان است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر افزود: برای این پروژه در پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. در پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته‌ایم.

وی گفت:در دیداری که با امیر رحمانی، مسئول قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش، داشتیم، وی معتقد بود این مبلغ می‌تواند از محل اعتبارات قرارگاه تخصیص یابد.

اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه برق و آبفا

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر با اشاره به اعتبارات استانداری گیلان بیان کرد: از محل ردیف‌های ۵ و ۶ قانون الحاق، تاکنون دو بار مجوز سازمان برنامه و بودجه را تمدید کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای استفاده از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بهره بگیریم.

وی ضمن تشکر از مجموعه برق گفت: طی یک تا دو سال گذشته، بالغ بر ۲۰۰ کیلومتر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده و بیش از ۱۵۰ دستگاه ترانس نیز نصب و اصلاح شده است.

نجفی افزود: برای آستانه‌اشرفیه قول احداث و استقرار پست برق سیار داده شده است، اما بندر کیاشهر نیز به چنین پستی نیاز دارد و انتظار می‌رود استاندار گیلان برای تحقق این موضوع واسطه‌گری و پیگیری کند.

وی با قدردانی از پرداخت ۵۰ درصد مطالبات پیمانکاران و اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: مشکل امروز شهرداری‌ها کمبود منابع است و انتظار می‌رود معاونت عمرانی استانداری گیلان برای اجرای رینگ ضلع شرقی شهر و کمک به شهرداری آستانه‌اشرفیه وارد عمل شود.