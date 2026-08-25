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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۸

نجات ۹ نفر در حریق مجتمع مسکونی ۴۹ واحدی در مشهد

نجات ۹ نفر در حریق مجتمع مسکونی ۴۹ واحدی در مشهد

مشهد- سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: حریق در طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی ۷ طبقه با ۴۹ واحد در منطقه فاطمیون ۲، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار و ۹ نفر از ساکنان محبوس نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سر آنشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق در طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی ۷ طبقه با ۴۹ واحد در منطقه فاطمیون ۲، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار و ۹ نفر از ساکنان محبوس نجات یافتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، با اعلام این خبر بیان کرد: این حادثه امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم‌های حریق و نجات از ایستگاه ۲ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۹ نفر از ساکنان مجتمع شامل دو کودک، یک پیرزن و یک پیرمرد و دو کودک در طبقات بالایی محبوس شده بودند که همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند تمامی این افراد را سالم و زنده به بیرون منتقل کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تصریح کرد: مصدومان بلافاصله پس از خروج از ساختمان، جهت اقدامات درمانی و بررسی‌های تکمیلی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و عملیات اطفا و ایمن‌سازی با موفقیت کامل به پایان رسید.

سرآتشیار فرخنده با بیان اینکه علت در دست بررسی است از ساکنان مجتمع‌های مسکونی خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، بازبینی سیم‌کشی‌ها و نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق توجه ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود،چرا که چنین حوادث بزرگی بدون مدیریت صحیح می تواند عواقب جبران ناپذیری به بار آورد.

کد مطلب 6926932

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