نجات ۹ نفر در حریق مجتمع مسکونی ۴۹ واحدی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سر آنشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق در طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی ۷ طبقه با ۴۹ واحد در منطقه فاطمیون ۲، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار و ۹ نفر از ساکنان محبوس نجات یافتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، با اعلام این خبر بیان کرد: این حادثه امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم‌های حریق و نجات از ایستگاه ۲ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۹ نفر از ساکنان مجتمع شامل دو کودک، یک پیرزن و یک پیرمرد و دو کودک در طبقات بالایی محبوس شده بودند که همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند تمامی این افراد را سالم و زنده به بیرون منتقل کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تصریح کرد: مصدومان بلافاصله پس از خروج از ساختمان، جهت اقدامات درمانی و بررسی‌های تکمیلی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و عملیات اطفا و ایمن‌سازی با موفقیت کامل به پایان رسید.

سرآتشیار فرخنده با بیان اینکه علت در دست بررسی است از ساکنان مجتمع‌های مسکونی خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، بازبینی سیم‌کشی‌ها و نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق توجه ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود،چرا که چنین حوادث بزرگی بدون مدیریت صحیح می تواند عواقب جبران ناپذیری به بار آورد.