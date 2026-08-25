به گزارش خبرگزاری مهر، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در گفتگوی اختصاصی با اسکای نیوز مدعی شد: جنبش حماس و گروه‌های فلسطین با تحویل همه سلاح‌های سنگین و سبک خود موافقت کردند.

وی بر مخالفت قاهره با هرگونه تلاش برای کوچاندن فلسطینی ها به منطقه سیناء تأکید کرد.

عبدالعاطی در این گفتگو به شماری از بارزترین مسائل منطقه از جمله غزه، سودان، ایران، امنیت آب نیل و موضع مصر نسبت به معاهده صلح با رژیم صهیونیستی پرداخت.

وزیر خارجه مصر گفت: کوچاندن فلسطینیی ها به شبه جزیره سیناء خط قرمزی برای مصر است و این اقدام به معنای حذف قضیه فلسطین خواهد بود. قاهره همچنان بر موضع خود مبنی بر مخالفت با کوچاندن فلسطینیان از سرزمین‌هایشان پایبند است.

درباره پرونده سودان نیز عبدالعاطی تاکید کرد: مصر اجازه تجزیه سودان را نخواهد داد و حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور را خط قرمز دانست.

وزیر امور خارجه مصر درباره امنیت آبی این کشور نیز گفت هرگونه اقدامی که به قطع جریان آب نیل منجر شود، بر اساس قوانین بین‌المللی به قاهره حق دفاع از خود را می‌دهد.

عبدالعاطی درباره پرونده ایران نیز تاکید کرد: قاهره برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز و بازگرداندن ایران به میز مذاکرات تلاش می‌کند.

وی درباره روابط مصر و رژیم صهیونیستی نیز گفت: مصر به پیمان صلح با اسرائیل پایبند است.