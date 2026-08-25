به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، آیین بزرگداشت شهیده سیده بشری حسینی خامنهای، با حضور جمعی از مسئولان، دانشگاهیان و خانوادههای شهدا، عصر دوشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۵ در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
این مراسم به همت هیئت الزهرای شریف و با حضور حجتالاسلام گلپایگانی، همسر شهیده سیده بشری خامنهای، خانوادههای شهدای جنگ رمضان، شهدای ۱۲ روزه و شهدای هستهای و جمعی از خانوادههای شهدا برگزار شد.
در این آیین، جمعی از خانوادههای شهدای سلیمانی، رئیسی، احمدیروشن، رضایینژاد، علیمحمدی و طهرانچی و همچنین جمعی از بانوان تهرانی حضور داشتند. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و سمیه رفیعی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر حاضران این مراسم بودند.
مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت در جامعه، اظهار کرد: فرهنگ شهادت یعنی انسان بتواند از خواستههای شخصی خود برای رشد دیگران و پیشرفت جامعه بگذرد.
وی افزود: شهید با گذشتن از مهمترین دارایی خود، مسیر خدمت را نشان میدهد و کسانی که در جامعه میمانند نیز میتوانند با ادامه دادن این مسیر، در راستای حل مشکلات مردم و کشور گام بردارند.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: فرهنگ شهادت تنها به معنای رسیدن به نقطه نهایی ایثار نیست، بلکه به این معناست که انسان بتواند از خواستههای شخصی خود برای رشد دیگران و پیشرفت جامعه بگذرد.
تجریشی در ادامه با اشاره به مسئولیت دانشگاهیان در تبیین و تداوم این فرهنگ گفت: دانشجویان و استادان میتوانند با علمآموزی، حل مسائل مردم و خدمت به کشور، ادامهدهنده مسیر شهدا باشند.
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