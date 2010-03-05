جشنواره هنرهای تجسمی جوانان مشهد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری ظهر جمعه در جمع خبر نگاران در حاشیه این مراسم افزود: برگزاری هفتمین جشنواره با هدف کشف و شناسایی استعدادها ی جوانان برگزار شد که حضور این هنرمندان بیانگر نهادینه شدن این حرکت فرهنگی و هنری در مشهد الرضا (ع) است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مشهد افزود: وظیفه هنرمندان این است که اثر ی که خلق می کند به گونه ای باشد که بتواند فضای جدیدی در ضمینه ی رشد فضایل اخلاقی به وجود آورد تا باعث ایجاد نشاط اجتماعی شود.

وی تصریح کرد: هر اثری باید پیامی ارزشمند داشته باشد که علاوه بر زیبایی بتواند در حیطه فضایل اخلاقی و ارزشهای دینی تاثیرگذار باشد.

این مراسم محمد ابوترابی ضمن ارائه گزارش از روند برگزاری این جشنواره اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 150 شرکت کننده با 660 اثر در گروه سنی زیر 25 سال شرکت کردند که در رشته نقاشی 280 اثر، در رشته طراحی 145 اثر، در رشته نگارگری 38 اثر، در رشته حجم 38 اثر و نیز در رشته کاریکاتور و گرافیک به ترتیب 30 و 171 اثر مورد پذیرش قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از آثار برگزار شد که آثار راه یافته به نمایشگاه در کلیه رشته ها 180 اثر بود که در معرض دید علاقه مندان به این هنر قرار گرفت.

در این مراسم از نفرات اول تا سوم هر رشته و 6 پیشکسوت در رشته های هنرهای تجسمی تقدیر شد. در حاشیه برگزاری این جشنواره بیش از 110 هنرمندان در کارگاه عملی که به مدت چهار روز برگزار شد حضور داشتند.