دستگیری ریگی جزء شاهکارهای عملیات اطلاعاتی و امنیتی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه زاهدان با تبریک میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع) به دستگیری عبدالمالک ریگی شرور معروف شرق کشور و شادمانی که در جامعه بوجود آورد اشاره کرد و اظهار داشت: دستگیری ریگی به اذعان کارشناسان امنیتی دنیا جزء شاهکارهای عملیاتهای اطلاعاتی و امنیتی در جهان است .

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، افزود: دستگیری ریگی آنهم در آسمان دستگیری استثنایی بود و مثل زمین لرزه ای 12 ریشتری در دنیا موج بوجود آورد بطوریکه مردم جهان می گفتند ایران بن لادن دوم را دستگیر کرد، در حالیکه آمریکایی ها پس از سالها اشغال افغانستان نتوانست برای شکار و دستگیری یک نفر کاری از پیش ببرد .

وی با تشکر از سربازان گمنام امام زمان(عج) برای این موفقیت بزرگ تصریح کرد: خود این شرور و نه دیروز، امروز و فردایش هیچ اهمیتی ندارد آنچه که مهم است لعابی است که پیرامونش توسط سرویسهای جاسوسی شش کشور جهان احاطه شده بود و در برابر این پوشش امنیتی سرویسهای جاسوسی این اتفاق افتاد، آن مهم است .

خطیب جمعه زاهدان به ناکام ماندن برنامه های پنتاگون و سیا در تشکیل شبکه پنج ضلعی از گروههای تروریستی نظیر منافقین، پژاک، گروهک ریگی و انجمن پادشاهی برای بی ثبات کردن و به خطر انداختن امنیت کشور با دستگیری این شرور اشاره کرد و گفت: اینها در سه سال اخیر تلاش کردند یک پروژه عظیم را بوجود آوردند که بر مبنای طرح پنتاگون اغتشاشات در تهران، جنایات در مرزهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی نمونه ای از آنست که با هدایت سرویس موساد و سرویس جاسوسی انگلیس و سیا انجام می شد.

آیت الله سلیمانی افزود: آنها به قدری به این طرح شان باور داشتند و مطمئن بودند که دیگر سیستم امنیتی جمهوری اسلامی توان کنترل کشور را از دست داده است و ابتکار عمل دست آنهاست .

وی خاطر نشان کرد: دستگیری ریگی تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد و اعترافات وی افتضاح و بی آبرویی برای آمریکا و انگلیس چیز دیگری به بار نیاورد .

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) در عملیات دستگیری ریگی آنهم زنده واقعاً معجزه آفریدند و برای جامعه ما اقتدار و افتخار آوردند .