آمادگی یگان حفاظت محیط زیست برای صیانت از مرال در فصل گاوبانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، سردار رضا رستگار با اشاره به آغاز فصل «گاوبانگی» اظهار کرد: این دوره یکی از حساس‌ترین مقاطع سال در چرخه زیستی مرال و از مهم‌ترین دوره‌های مأموریتی یگان حفاظت محیط زیست به شمار می‌رود.

وی افزود: فصل جفت‌گیری مرال‌ها حدود ۴۵ روز ادامه دارد و در این مدت، افزایش فعالیت و تحرک این گونه، ضرورت حضور مؤثر، مستمر و هدفمند نیروهای حفاظتی در زیستگاه‌های مرال را دوچندان می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه صیانت از مرال، حفاظت از بخشی از سرمایه طبیعی و تنوع زیستی کشور است، گفت: در فصل گاوبانگی هیچ‌گونه مماشاتی با شکارچیان و متخلفان زیست‌محیطی نخواهیم داشت و با هر اقدامی که امنیت حیات وحش و آرامش زیستگاه‌ها را تهدید کند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

رستگار با اشاره به تجربه سال‌های گذشته اظهار کرد: برخی افراد سودجو و متخلف با سوءاستفاده از رفتار طبیعی مرال در این فصل و حتی با تقلید صدای آن، اقدام به نزدیک کردن حیوان و شکار غیرمجاز می‌کنند؛ اقدامی که علاوه بر نقض قوانین و مقررات، می‌تواند جمعیت این گونه و روند طبیعی زادآوری آن را با تهدید مواجه کند.

وی ادامه داد: دستورالعمل‌های حفاظتی لازم به نیروهای یگان ابلاغ شده و گشت و کنترل در زیستگاه‌های حساس و مناطق حضور مرال با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد. محیط‌بانان با حضور مستمر، پایش مناطق، کنترل محورهای دسترسی و برخورد قانونی با متخلفان، اجازه نخواهند داد فرصت‌طلبان از این مقطع حساس برای تعرض به حیات وحش استفاده کنند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در پایان از مردم، جوامع محلی، طبیعت‌گردانان و دوستداران محیط زیست خواست در این ایام با محیط‌بانان همکاری کنند و گفت: حفظ سکوت و آرامش زیستگاه‌ها، خودداری از ورود به مناطق حساس بدون هماهنگی و گزارش موارد مشکوک به سامانه ۱۵۴۰ یا نیروهای محیط زیست، می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از این گونه ارزشمند داشته باشد.