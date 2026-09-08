حجاب پرچم برافراشته اسلام و نشانه حاکمیت دین در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از فعالان کشوری پویش فرشتگان سرزمین من، ضمن تبریک و خیرمقدم به آنان اظهار کرد: امیدوارم در این سفری که به مشهد مقدس داشته‌اید و دارید، از رأفت خاصه مشهود اقدس امام هشتم(علیه‌السلام) برخوردار باشید و عنایات خاصه امام رضا(علیه‌السلام) در موفقیت شما در انجام وظیفه و عبادت ارزشمندی که آغاز کرده‌اید و همچنین در سرنوشت زندگی شما همراهتان باشد و در پیشرفت‌هایی که جریان شما و خود شما دارید، به مراحل و مراتب بالا و والا برسید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: در این سفری که به مشهد مقدس داشته‌اید، وجود مقدس امام هشتم(علیه‌السلام) از همه مساعی جمیله شما خواهران در خصوص انجام عالی‌ترین وظیفه در حفظ یک اصل از اصول دین و اسلام قدردانی خواهند کرد، و زحمات گذشته شما را مورد توجه قرار می‌دهند و در مقابل، به عنوان تقدیر از همه زحمات و فعالیت‌هایی که شما خواهران در مسئله عفاف و حجاب داشته‌اید، مابه‌ازای بسیار قوی و ارزشمندی نیز از ناحیه مقدسه امام هشتم(علیه‌السلام) نصیب شما عزیزان خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسئله حجاب جزو مسائل اصلی عرصه اجتماعی و سیاسی اسلام است، تصریح کرد: غیر از خصوصیاتی که حجاب در زندگی فردی دارد و از نظر مصونیت‌بخشی به یک خواهر در عرصه زندگی و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، اساساً در ارتباط با اسلام و در عرصه حیات اجتماعی اسلام، مسئله حجاب از مسائلی است که باید گفت نقش اول را ایفا می‌کند.

علم الهدی ادامه داد: حجاب پرچمی از اسلام است که در جهان برافراشته شده و در هر کجا این پرچم به اهتزاز درآید، نشان حاکمیت اسلام و قدرت دین در آن مکان است و دقیقاً دشمن به خاطر همین با مسئله حجاب مخالف است و با آن مبارزه می‌کند؛ چراکه حجاب، اساس حاکمیت اسلام و توسعه دین را در هر منطقه‌ای به ثبت می‌رساند که در آن منطقه پرچم اسلام به اهتزاز درآمده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پوشیدگی و آراستگی خواهران باحجاب، بزرگ‌ترین نشانه از نفوذ و قدرت دین در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی همان منطقه خواهد بود و این شخصیت سیاسی حجاب که باعث تثبیت قدرت اسلام در هر منطقه‌ای می‌شود، برای دشمن بسیار خطرناک محسوب می‌شود؛ هرجا عزیزی باحجاب درصدد خدمت به دین برآید و بخواهد اسلام را توسعه دهد، این مسئله برای دشمن خطرناک است.

مقابله دشمن با حجاب به دلیل نقش آن در توسعه اسلام

وی اظهار کرد: دشمنان اسلام در قرون اخیر، هر کجا که اسلام توسعه پیدا می‌کرد، در مقابله با خود اسلام، با مسئله عفاف و حجاب مبارزه می‌کردند؛ اگر این مسئله براندازی شود، معنایش این است که در اینجا دین نیست و اگر ثابت شد در نقطه‌ای دین و اسلام وجود ندارد، معنایش این است که اسلام نتوانسته نفوذ خود را در آن منطقه بروز دهد و این موجب شادی دشمن است.

علم الهدی افزود: دشمن روی این مسئله بسیار فعالیت کرده تا حتی‌الامکان، مخصوصاً در مجامع زندگی اجتماعی خود، مسئله حجاب را ممنوع کند و نگذارد جریان عفاف و حجاب شکل بگیرد. شما خواهران برای احیای این مسئله حساس و محوری دین که پرچم اعتلای خود اسلام و توسعه اسلام در هر منطقه‌ای است، اقدام کرده‌اید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: نخستین عنوان و اثری که شما به عنوان نتیجه فعالیت خود ایجاد و بر آن تکیه می‌کنید، مسئله «حجاب، عامل صیانت خانواده» است که مسئله بسیار خوبی است و درست هم هست. «حجاب، عامل مصونیت اجتماعی هر زن» نیز عنوان درست و صحیحی است، اما آن چیزی که باید بر آن تکیه کنید، هیچ‌کدام از اینها نیست.

وی گفت: مسئله حجاب، مسئله محوری اسلام از دیدگاه دشمنان اسلام است؛ وجود عفاف و حجاب در هر نقطه‌ای، دلالت بزرگی بر حاکمیت اسلام در آن منطقه دارد و این برای دشمن ناگوارتر از هر چیزی است. دشمن به عنوان صیانت خانواده با مسئله حجاب نمی‌جنگد و به عنوان عامل مصونیت زن با حجاب مقابله نمی‌کند؛ علت مبارزه دشمن با مسئله حجاب این است که حجاب اعلان‌گر عظمت و توسعه اسلام در هر نقطه‌ای است که در آن، مسئله حجاب حاکم شود.

علم‌الهدی تأکید کرد: اگر عنوان دفاع از عفاف و حجاب را قرار دهیم، به مراتب بهتر از این است که عنوان دفاع ما از حجاب و عفاف، مسائل خانواده، مرد یا زندگی باشد. این موضوع در درجه اول قرار دارد و شما باید روی آن تکیه کنید؛ یعنی واقعاً به عنوان یک شعار و یک فرهنگ در فعالیت اجتماعی شما مطرح شود که ما حمایت از عفاف و حجاب را به خاطر حمایت از دین خدا انجام می‌دهیم و در مقام حمایت از دین خدا طرفدار حجاب و عفاف هستیم.

ضرورت تبیین حجاب به عنوان پرچم حاکمیت اسلام

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: اینکه یک فرد در فضای مجازی با قلم خود می‌نویسد و اظهار می‌کند که مسئله اجبار به حجاب چه منطقی دارد، در مقابل مردمی که می‌خواهند این مسئله را تبلیغ کنند، پاسخ آن این نیست که حجاب عامل صیانت خانواده است. اسلام برای مصونیت فرد نیز پاسخ دارد؛ چراکه هر انسانی درصدد صیانت از خود است و هر خانواده‌ای نیز درصدد صیانت از خانواده خود برمی‌آید.

وی افزود: اگر گفتید حجاب عامل توسعه اسلام و بلندگو و اعلام‌گر اساس دین و اساس اسلام است، اگر چنین چیزی مطرح شود، مسلماً هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید چرا شما طرفدار حجاب هستید و کسی نمی‌گوید چرا با حجاب مخالفت نمی‌شود؛ چون همه به عنوان اینکه صیانت خانواده بر عهده هر کسی است، خود را موظف به صیانت می‌دانند.

علم الهدی بیان کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هر روز با یک بحران روبه‌رو هستیم. یک روز بحران ما مسئله یک عده فاسد به اسم اصلاح‌گر است که با آنها می‌جنگیم و مبارزه می‌کنیم و در مقام آن هستیم که اینها را به عنوان عناصر ضد آزادی و ضد توسعه اسلام تشخیص داده‌ایم و این خار را از سر راه پیشرفت اسلام برداریم؛ بنابراین با آنها مبارزه می‌کنیم.